Navarcles celebrarà diumenge el 45è Aplec de la Sardana amb tres cobles al pavelló

Navarcles viurà aquest diumenge, 8 de febrer, una nova edició del seu Aplec de la Sardana, que enguany arriba a la 45a edició. La cita, organitzada per l'Agrupació Sardanista de Navarcles, reunirà al pavelló esportiu del municipi les cobles Lluïsos, Marinada i Jovenívola de Sabadell, amb un programa extens que combinarà sardanes clàssiques, lluïments de cobla i concurs de colles improvisades.
Un Aplec amb tres cobles i gairebé cinc dècades d'història
El 45è Aplec de la Sardana de Navarcles se celebrarà a partir de les 4 de la tarda al pavelló esportiu del municipi, consolidant una cita que forma part del calendari sardanista del país des de fa gairebé cinquanta anys. L'edició d'enguany comptarà amb la participació de tres formacions de referència: la Cobla Lluïsos, la Cobla Marinada i la Cobla Jovenívola de Sabadell, que interpretaran un repertori ampli i variat al llarg de tota la jornada.
L'Aplec està organitzat per l'Agrupació Sardanista de Navarcles, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Navarcles, i manté l'esperit amb què va néixer: ser un espai de trobada per als amants de la sardana i, alhora, un altaveu de la música i la cultura popular catalana.
Un programa extens amb sardanes, lluïments i concurs de colles
El programa del 45è Aplec inclou peces de compositors reconeguts del repertori sardanista. La Cobla Lluïsos obrirà la tarda amb sardanes com Mil·lenari de Santiga, de Carles Santiago i Roig, Amb un somriure, de Jaume Riu i Ratera, o Recordant els Beatles, de Maria Teresa Monclús Marquès, així com diversos lluïments de cobla, entre els quals destaca l'estrena de Sis i tres, de Ferran Carballido i Enrich.
La Cobla Marinada interpretarà obres com Pal de paller, de Ricard Viladesau i Caner, i Blanca espurna, de Jordi Paulí i Safont, a més de lluïments com Manel, de Marcel Sabaté i Reixach, i Galanesa, d'Anna Abad i Gils. Al llarg de l'Aplec també hi haurà actuacions conjuntes entre cobles, amb sardanes com Doll d'amor, de Joaquim Hostench i Duñabeitia, o Sol de Banyuls, de Conrad Saló i Ramell.
La Jovenívola de Sabadell completarà el programa amb sardanes com Essència de dones, de Maria Mercè Navarro i Galindo, i Petons de matinada, d'Enric Ortí i Martín, així com un bloc final de lluïment de cobla amb peces com A la Bisbal, Aplec d'argent, de Francesc Cassú i Jordi, o Renoi quina festa, de Ramon Vilà i Ferrer.
Com és habitual, durant el transcurs de l'Aplec també se celebrarà el concurs de colles improvisades, un dels elements més participatius i esperats de la trobada.
Mirada al passat i voluntat de continuïtat
En el text de presentació del programa, l'Agrupació Sardanista de Navarcles recorda els orígens de l'Aplec, impulsat fa gairebé cinc dècades per un grup de veïns i veïnes del municipi, entre els quals es citen Rosa Cots, Joan Alsina, Nuri Torras i Josep Biel. L'entitat destaca la tasca col·lectiva de totes les persones que, al llarg dels anys, han contribuït a mantenir viva la cita i a fer créixer l'Agrupació.
Amb una mirada de futur, l'Agrupació reafirma la voluntat de continuar celebrant l'Aplec com a homenatge a totes les persones que l'han fet possible i com a compromís amb la sardana com a part intrínseca de la cultura del país. En aquest sentit, convida de nou el públic fidel i els visitants a participar d'una jornada que vol ser, un any més, una festa oberta i de referència per al sardanisme.