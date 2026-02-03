La Festa dels Traginers de Balsareny presenta novetats i proclama Josep Arnau Traginer d'Honor

La Festa dels Traginers de Balsareny ja ha escalfat motors amb la presentació oficial de l'edició d'enguany, celebrada el passat gener a la sala Sindicat. L'acte va servir per donar a conèixer les principals novetats del programa, presentar els banderers i bandereres i proclamar el nou Traginer d'Honor, en una edició que tornarà a tenir com a punt culminant la Cavalcada dels Traginers de diumenge, amb carruatges i animals de tir.
Una presentació marcada pel temps i la participació
La presentació es va traslladar excepcionalment a la sala Sindicat a causa del mal temps, ja que la jornada va coincidir amb una nevada que va emblanquinar Balsareny i bona part del país. Malgrat això, l'acte va reunir un centenar de persones. Al vestíbul, el terrissaire Antoni Majó va oferir una demostració d'ofici, mentre que la Botiga de Ceràmica va mostrar el marxandatge de la Festa.
Nou cartell i canvis destacats al programa
Durant l'acte es va presentar el nou cartell de la Festa dels Traginers i els cartells de cada secció, obra de la dissenyadora Imma Franch. Entre les principals novetats, destaca l'ampliació del Mercat del Traginer, que s'allargarà també al dissabte, així com l'avançament de les foodtrucks al divendres. Aquest canvi ha comportat una modificació del recorregut del Correfoc.
Pel que fa a la Cavalcada de diumenge, la Comissió aposta per reforçar-ne el caràcter tradicional, incrementant el nombre de carros amb càrregues pròpies dels traginers i reduint els carros de passeig, ja que aquests tenen protagonisme a la Cavalcada Jove de dissabte. També s'ha incorporat la modalitat d'Instagram al Concurs de Fotografia.
Banderers i Traginer d'Honor 2026-2027
En l'apartat protocol·lari, es va anunciar que Xavier Casaldàliga serà el banderer de la cavalcada de diumenge, amb els seus fills Joan i Maria com a cordonistes. A la Cavalcada Jove, la banderera serà Mia Gari, acompanyada de Sara Rodríguez i Alba Zambrano.
Un dels moments més emotius va ser la proclamació de Josep Arnau i Tomàs com a nou Traginer d'Honor per al bienni 2026-2027. També es va anunciar la creació de plaques commemoratives al davant de les cases dels Traginers d'Honor i d'un monòlit informatiu, que es preveu inaugurar durant la Festa Major.
La cavalcada, eix central de la festa
La Festa dels Traginers se celebrarà del 5 al 8 de febrer amb un ampli programa d'activitats culturals, lúdiques i tradicionals. El plat fort arribarà diumenge amb la Cavalcada dels Traginers, que tornarà a omplir els carrers de Balsareny amb carruatges, animals de tir i la comitiva d'honor, reafirmant una de les festes d'arrel més emblemàtiques del país.