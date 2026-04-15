La biblioteca de Solsona proposa una nova sessió de recomanacions de llibres infantils i juvenils

Donar un cop de mà a les famílies per triar els llibres per regalar a infants i joves a les portes de Sant Jordi. Aquest és l’objectiu de la sessió de recomanacions de literatura infantil i juvenil que organitza la Biblioteca Carles Morató de Solsona el dimarts 21 d’abril a les sis de la tarda.
La mediadora literària Violeta Caballol presentarà una selecció acurada de títols pensats per acompanyar el públic de 0 a 14 anys en diferents moments del seu itinerari lector, una activitat ja consolidada en el calendari cultural de la ciutat des del 2022. Per això és una proposta especialment concebuda per a famílies i docents. Hi col·labora la llibreria Tres Punts.
Com en edicions anteriors, les recomanacions combinaran novetats editorials amb clàssics contemporanis de la literatura infantil i juvenil, alguns dels quals han estat reeditats i continuen sent referents imprescindibles. Entre aquestes propostes, destaquen títols com En Harold i el llapis morat, de Crockett Johnson; La Lotta esvalota, d’Astrid Lindgren; El llibre dels llits, de Sylvia Plath; Sabatilles de ballet, de Noel Streatfeild, i Un mag de Terramar, d’Ursula K. Le Guin.
Enguany, com a novetat, es lliurarà al públic assistent un llibret amb les fitxes descriptives d’una cinquantena d’obres. És un recull elaborat per Violeta Caballol, amb la col·laboració, en l’apartat de literatura juvenil, de Maria Gajas, mestra i mediadora literària i membre de la cooperativa Tàndem LIJ.
Aquesta cita prèvia a la diada de Sant Jordi s’emmarca en el Pla de lectura municipal de Solsona, una iniciativa que té per missió fomentar l’hàbit lector i consolidar la lectura com a eix vertebrador del desenvolupament educatiu, cultural i comunitari de la ciutat.
El Pla de lectura municipal té la implicació de l’Ajuntament de Solsona, la Biblioteca Carles Morató, els centres educatius, les AFA i diverses entitats culturals, que treballen conjuntament per compartir pràctiques i definir estratègies comunes de promoció de la lectura.
- Activitat: “S’apropa Sant Jordi... Quins llibres podem comprar?”
- Dia: 21 d’abril
- Hora: 18 h
- Lloc: biblioteca Carles Morató
- Preu: gratuït