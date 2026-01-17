La Sala d'exposicions de L'Artesana inaugura aquest dissabte, «Del part a l'art»

Del 17 de gener al 14 de març, a la sala d’exposicions de l’Artesana. Sis dones, sis mares, sis mirades.
Cadascuna de nosaltres ha travessat el part, la maternitat o algun moment vital que hi ressona. I des d’aquest lloc íntim, a vegades lluminós, a vegades ferotge però sempre transformador, hem creat aquesta exposició.
A “Del Part a l’Art” compartim peces que neixen del cos, de la pell, de la memòria i d’aquell sacseig profund que només la vida i el naixament pot provocar. Cadascuna amb el nostre llenguatge, il·lustració, ceràmica, fotografia, pintura, objecte, instal·lació, poesia…hem buscat una manera de dir allò que sovint no es pot explicar amb paraules.
Aquesta exposició és un homenatge: a les mares, als cossos que es despleguen, als processos lents, a la vulnerabilitat que esdevé força, als dols i als goigs, a totes les formes de maternar.
Les artistes del Solsonès i les seves obres:
- Erika Escudero amb L’olor dels Camagrocs.
- Anna Froud amb El temporitzador que posem al part.
- Kàtia Prat amb Allò que s’obre.
- Coral Silvestre amb Gemoetria Visceral.
- Camil Armas Rocha amb Mamífera.
- Aurembiaix Sabaté amb Connexions / Sió.
Un espai per mirar-nos, escoltar-nos i reconèixer que el part, físic o simbòlic, sempre acaba transformant-nos. I que, quan ho fem art, es converteix en relat col·lectiu.
Del Part a l’Art és això: crear des de l'origen, des del centre, des del lloc on comença tot.
Inaugurem el proper dissabte 17 de gener a les 18h de la tarda a l’Artesana. Entrada lliure i oberta.