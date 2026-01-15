Un muntatge inspirat en Antoni Gaudí guanya el concurs de pessebres de Solsona

Divendres passat es van lliurar els premis als guanyadors dels concursos de pessebres i postals de Solsona. El primer premi del Concurs de pessebres, dotat amb 100 euros, ha estat per a l'Escola Setelsis, gràcies a un muntatge inspirat en el trencadís d'Antoni Gaudí.
Els vuit premis restants, de 50 euros cadascun, s'han repartit entre propostes clàssiques i modernes presentades per entitats i famílies: Antoni Pujals Olivera, Jordi Vilà Capdevila, Escola El Vinyet, Maria Claramunt Fors, Clara Guilanyà Cases, Centre Excursionista del Solsonès, Marc Vilà Riba i Volem Feina (Zona R).
El jurat del concurs ha estat el Club de lectura d'àlbums il·lustrats de la Biblioteca Carles Morató. L'acte de lliurament de premis es va celebrar divendres al vespre a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit per l'alcaldessa, Judit Gisbert, amb la participació del regidor de Cultura, Albert Colell.
En el mateix acte, també es va fer entrega del premi del Concurs de postals de Nadal a Isa Martínez, que s'ha imposat per segon any consecutiu segons el veredicte del jurat, integrat per artistes de Mira l'Art.