Solsona renova la senyalització de les masies del Vinyet

L’Ajuntament de Solsona ha iniciat els treballs per a la renovació de la senyalització de les masies del Vinyet, que comportarà la substitució de 733 senyals de l’àmbit rural del municipi. Aquells veïns que vulguin comunicar canvis en noms de cases o afegir-n’hi, poden fer-ho fins a final de mes als serveis tècnics municipals.
La senyalització de les masies del Vinyet data de finals de 2008. Més de disset anys després, el pas del temps ha malmès considerablement les banderoles i els plafons, especialment als costats més exposats al sol, fins al punt que en alguns casos resulta difícil llegir el nom de les masies. Davant d’aquesta situació, el consistori n’ha contractat la renovació. L’actuació inclou la senyalització vertical de fusta i banderoles d’alumini que indiquen la direcció de més de 270 cases.
En el marc d’aquest procés, la regidoria fa una crida als habitatges que no apareguin actualment en la senyalització i s’hi vulguin afegir, així com a aquells que vulguin fer alguna esmena en la retolació existent. Les persones interessades poden comunicar-ho als serveis tècnics municipals, o bé per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat, abans de final de mes.
El cost total d’aquesta actuació, inclosa en les anualitats 2026-2027 del pla de mandat, és de 59.522 euros. Els treballs s’han contractat a l’empresa Dilart, mitjançant l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Queden fora de la intervenció els plafons grans amb plànols i els senyals de dos suports de fusta, que s’arranjaran més endavant, per part d’una altra empresa, amb la substitució dels vinils, tot aprofitant-ne l’estructura actual