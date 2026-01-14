L’Ajuntament de Solsona aprova unànimement l’acceptació de la subvenció del Pla de barris

L’Ajuntament de Solsona ha posat en marxa la maquinària amb què s’invertiran 12,5 milions d’euros al nucli antic i l’entorn més immediat entre aquest any i el 2030. Ahir al vespre, el Ple va aprovar per unanimitat acceptar la subvenció de 8,6 milions d’euros de la primera convocatòria del Pla de barris i viles de la Generalitat de Catalunya.
L’alcaldessa, Judit Gisbert, va aprofitar la sessió extraordinària per reiterar la satisfacció que suposa per al govern municipal (ERC i ApS-CUP) que Solsona hagi estat una de les vint poblacions seleccionades. Aquesta injecció de diners “representarà un abans i un després per a la ciutat”, va destacar.
La batllessa va recordar els tres grans eixos del programa, que inclou una trentena d’accions classificades en transformacions físiques, transició ecològica i accions comunitàries. En aquest sentit, Gisbert va destacar que en el primer bloc s’hi inclouen la construcció d’una passarel·la paral·lela al pont d’entrada a la ciutat, la millora de la plaça Major, la rehabilitació de Cal Manel i Cal Metge Solé i diferents línies d’ajut a la rehabilitació d’habitatge amb 4,5 milions d’euros.
En transformació ecològica, es preveu la creació d’una comunitat energètica, la millora de l’entorn del riu Negre i la plaça de les Moreres, l’arranjament del passatge Guitart i entorn del teatre, així com la part baixa del Camp del Serra, entre d’altres. Finalment, pel que fa a accions sociocomunitàries, es duran a terme diverses accions de caràcter cultural i social, així com un programa de suport a l’empresa i al relleu dels negocis i la mobilització de locals buits per al comerç local.
“Una grandíssima oportunitat”
L’alcaldessa va aprofitar el Ple per agrair públicament la tasca redaccional de Celobert Cooperativa, que “va encaixar molt bé el tarannà de Solsona” i el compromís de tot el personal municipal, que “està il·lusionat perquè creu que és una grandíssima oportunitat per a la millora de la ciutat”.
L’oposició també va celebrar aquesta injecció de diners i va votar favorablement a l’acceptació del finançament del Pla de barris, però amb reserves. Així, Núria Bonet, de Junts per Solsona, va recordar que les seves propostes “haurien estat unes altres” i hauria prioritzat la urbanització del Camp del Serra.
Igualment, Bonet va lamentar que “l’Ajuntament no hagi liderat la iniciativa d’encapçalar la part d’habitatge social i es deixi a mans dels propietaris”, tot i que rebran el finançament del 70 per cent per a rehabilitar els pisos. Els juntaires també suspenen el procés participatiu realitzat durant la redacció del pla. “Esperem que a partir d’ara sigui més complet i transparent i es faci extensiu a tot el Ple”, va dir la portaveu de la formació.
També hi coincideix Treballem per Solsona, que és del parer que “la manca de participació ciutadana és un fet evident”, segons el seu portaveu, Marc Barbens. Aquest grup, d’altra banda, qualifica d’“inconnexa” i de “calaix de sastre” la proposta general i ho atribueix a la falta d’una idea molt clara i al tipus de bases de la convocatòria de la subvenció de la Generalitat.
Una trentena d’actuacions
Per a Treballem per Solsona, el programa s’ha fraccionat en moltes accions petites, fet que “complicarà enormement l’execució del pla en temps i forma”. Però admet que “és un repte molt important que s’ha d’assumir”.
Per contra, Judit Gisbert defensa que plantejar 28 actuacions “és una manera de repartir el pastís entre molts agents”. Barbens també apel·la a la “generositat” política de tots, en tant que “és una oportunitat molt bona per a la ciutat que pot arribar a afectar tres governs municipals diferents”. Es referia en la redacció de la “lletra petita” i la definició dels projectes.
En resposta al prec compartit per les dues formacions de l’oposició, la portaveu d’ApS-CUP, Pilar Viladrich, va recordar en el Ple que “el projecte ja té definit un model de governança que inclou la participació de tots els regidors de la corporació”. Així mateix, la regidora d’Habitatge va posar èmfasi en el consens de les accions plantejades per part de totes les àrees municipals, “fruit de les necessitats detectades pels tècnics”. Igualment, va defensar la participació ciutadana duta a terme i les aportacions de professionals del sector.
Els propers mesos, tal com va explicar ahir l’alcaldessa, es posarà fil a l’agulla en les tasques de planificació del desplegament del pla, des de la redacció de projectes fins a la posada en marxa de l’oficina tècnica que el gestionarà.