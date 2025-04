A Solsona, hi ha una llarga tradició i afició a col·leccionar programes de Festa Major, de la fira de Sant Isidre, de Carnaval... Així, enguany, qui vulgui començar una col·lecció o mirar de completar la que ja té, posarem a disposició dels nostres usuaris tot un seguit de programes que tenim repetits dels quals en farem donació o intercanvi.

Us convidem a passar el dia de Sant Jordi per l’Arxiu Comarcal del Solsonès. Us hi esperem!