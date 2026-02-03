Golejada esperançadora: CF Solsona 5-0 CF UE Balàfia

El CF UE Balàfia ocupava la segona posició en la classificació, per això el plantejament dels solsonins va ser de no fer, inicialment, una pressió gaire alta en la sortida de la pilota, deixant que els forasters avancessin la seva defensa. Aquest plantejament va facilitar l’arribada del primer gol, en què el Robert Ferrer va anar-se’n ràpid cap a l’extrem, va superar el seu marcador i va centrar cap al segon pal on el Houssam Jbilou va empènyer la pilota cap al fons de la porteria. 1 a 0 en el minut 2. Només tres minuts després va ser el Raül Espuga qui, superant diversos contraris, va plantar-se davant el porter, però aquest va aturar el seu xut. L’equip lleidatà va tenir més temps el control del joc i va fer la major part d’atacs per la seva banda esquerra, aprofitant la rapidesa i l’habilitat del seu extrem Youssef Fajr; per això l’entrenador del Solsona, veient per on venia el perill, va modificar les posicions dels defenses Alessio Montenegro i Andreu Sances.
En el minut 21, el Robert va centrar la pilota a l’esquena de la defensa, el porter del Balàfia va sortir per a refusar la pilota, però en fer un misto, el Houssam va recollir l’esfèrica i, amb la porteria buida, va marcar el segon gol. El CF UE Balàfia, en el minut 28 va enviar la pilota al travesser gràcies a una falta prop de l’àrea. Dos minuts després el Robert , dins l’àrea contrària, el van fer caure, però l’àrbitre no va assenyalar el que per a molts seguidors solsonins era un penal ben clar. Poc temps després, una altra vegada el Houssam va fer el tercer gol; ara, però, de cap, després de recollir la pilota que havia enviat al travesser. No va ser fins al minut 34 que el porter Jaume Figueras va haver d’estirar-se per a aturar una pilota perillosa. En el 36 l’àrbitre va aturar un moment el joc pels insults que havia sentit.
L’equip foraster va recórrer sovint a la pilotada llarga cap als seus extrems, perquè la pressió dels davanters i dels migcampistes solsonins els impedia avançar. Al principi de la segona part, va venir el quart gol semblant als anteriors, el Robert, que va superar com una bala el seu marcador, va centrar la pilota cap al costat contrari i l’Albert Parcerisa, ben situat, va enviar la pilota al fons de la xarxa. 4 a 0 en el minut 49. En el minut 57 va ser l’Hug Plans qui, des de l’extrem esquerre, va fer passar la pilota per l’esquena de tota la defensa davant de la porteria, però no va hi va haver ningú per a rematar la bona jugada. En el minut 79 el Marc Caball va controlar una passada de la defensa, va avançar fins a la frontal de l’àrea, va cedir la pilota a l’Arnau Valero que xutà, el porter va desviar la pilota, el refús el va aprofitar l’Àngel Pérez per marcar el cinquè gol de la tarda.
Mantenir la porteria a 0, davant el segon equip més golejador de la lliga, és un gran mèrit, no tan sols del porter Jaume i dels defenses, sinó de tot l’equip, començant pels davanters i després amb els migcampistes, sobretot el Sergi Vendrell i el Raül Espuga. El nou entrenador, Xavier Gabernet, fa jugar tot l’equip més compacte que abans, de tal manera que l’equip contrari té força dificultat per a avançar conduint la pilota i ha de recórrer a la pilotada llarga. Aquesta tarda del primer de febrer no va semblar en cap moment que el Solsona ocupés la penúltima posició i que el Balàfia fos el segon de la taula classificatòria, els papers estaven capgirats del tot. Poques vegades s’havia vist un 5 a 0 a un equip de la part alta de la classificació. El CF Solsona ha trobat el camí per a sortir del pou . Endavant CF Solsona!
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Andreu Sances Mas, Marçal Cardona Simon, Adrià Barniol Rey, Alessio Montenegro, Raül Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Modestas Melnikas, Albert Parcerisa Albacete, Houssam Jbilou Fahim i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Marc Caball Vilaseca (55’), Hug Plans Nadal (55’), Àngel Pérez Torrecillas (55’), Arnau Valero Walters (75’), Ilyas Dahmani Manssouri (83’), Markel Larrañaga Piqué (83’), Albert Colell Riu, Tudor Orlando Dod i Guillem Sances Mas.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Xavier Gabernet Solé
ENTRENADOR AUXILIAR: Càndid Viladrich Cardona
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra