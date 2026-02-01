Pirinaica i Cardona guanyen a Primera Catalana

La jornada bagenca a Primera Catalana ha deixat dues victòries a domicili i dues derrotes, també lluny de la comarca. La Pirinaica ha superat un rival directe, l'Alpicat, a Ponent. El Cardona, per la seva part, s'ha imposat al camp del cuer, la UD Parc. En canvi Joanenc i Gimnàstic Manresa han perdut a Ripollet i al camp del Singuerín respectivament.
Victòria important de la Pirinaica
La Pirinaica ha encadenat la seva segona victòria consecutiva en lliga al camp de l'Alpicat per 0-1. Els manresans, que estrenaven la seva samarreta suplent de suport a l'Associació contra el Càncer ha aconseguit el seu gol al minut 81, obra de Max Morell.
El Cardona s'allunya més de les posicions de descens
El Cardona ha guanyat al camp de la UD Parc, 1-2, i s'allunya un xic més de les posicions de descens. La victòria contra el cuer s'ha materialitzat a la recta final del partit. Al minut 75 Rafel Pérez avançava els de la vila ducal. Al 83 empatava Arnau Sabaté de penal. Quan el partit semblava que es tancaria amb empat, Marc Lorca marcava al 89 per a la victòria final del Cardona.
El Joanenc i el Gimnàstic Manresa perden
El Joanenc ha perdut 2-0 al camp del Ripollet i veu com es queda enfonsat amb un grup d'equips que marquen les places de descens. Els locals han decidit el partit ben d'hora amb gols de Marc Camuñas al minut 3 i de Saad Merroun al 18. El Gimnàstic Manresa continua en la seva mala ratxa i ja acumula sis jornades sense conèixer la victòria, tot i que encara queda lluny de les places perilloses. En aquesta ocasió ha perdut al camp del líder Singuerín, 3-1. Adrià Carricondo ha avançat els locals al minut 6. Marc Adalid ha ampliat diferències al 25 i Iker Batista ha anotat el tercer ja a la segona part, al minut 50. Al minut 86, Alejandro Martín ha reduït diferències per part manresana.