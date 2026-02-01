El CE Manresa goleja a l'Escala (0-3)

El CE Manresa ha aconseguit una contundent victòria al camp de l'Escala que li permet mantenir la tercera posició al grup V de Tercera RFEF en una jornada en què els sis primers classificats han sumat els tres punts. El CE Manresa s'ha posat per davant al marcador al minut 20 quan Bader ha aprofitat una sortida dolenta del porter local per fer el primer. El segon gol visitant no s'ha fer esperar. Aleix Díaz feia el segon al minut 25.\r\n\r\nLa segona part ha seguit la mateixa tònica que la primera. Al minut 70, Ayoub ha fer el tercer i definitiu gol del partit que serveis per deixar l'equip de l'Alt Empordà a sis punts a la taula.\r\n\r\n\r\n\tFitxa tècnica\r\n\tResultats i classificació\r\n\r\n