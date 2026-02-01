El Covisa Manresa ha caigut derrotat davant un Mataró molt efectiu per 5-10 en un partit marcat per una primera part elèctrica i igualada i una segona meitat clarament dominada pels visitants, que no han donat opcions als del Pujolet.
Primera part elèctrica i amb alternatives
L'inici del partit ha estat frenètic. Al primer minut, Aaron ha avançat el Covisa Manresa amb una gran acció individual per la banda esquerra, superant el porter i un defensor. La reacció del Mataró ha estat immediata, amb tres gols en només dos minuts que han situat el marcador en 1-3.
Lluny de desconnectar, els manresans han tornat a entrar al partit amb un segon gol d'Aaron i han protagonitzat uns primers vint minuts molt solvents en atac. Les alternatives al marcador han estat constants i, a falta de tres minuts per al descans, el Covisa Manresa s'ha arribat a posar per davant amb un gol d'avantatge. Tot i això, gairebé sobre la botzina, el Mataró ha empatat el partit a cinc gols abans del pas pels vestidors.
El desgast passa factura
Els homes de Jairo han apostat en el primer temps per una pressió defensiva molt alta, que ha generat rendiment ofensiu però també un notable desgast físic. Aquest esforç s'ha fet evident a la segona part.
Domini total del Mataró a la represa
Després del descans, el conjunt mataroní ha estat clarament superior i ha controlat el joc en tot moment. El Covisa Manresa s'ha mostrat desencertat en tasques defensives i no ha trobat solucions per frenar l'allau visitant. Ni tan sols el recurs del porter-jugador en els minuts finals ha permès retallar diferències.
El marcador final de 5-10 reflecteix una segona part sense discussió i deixa el Covisa Manresa sense premi després d'un primer temps valent i molt productiu en atac.