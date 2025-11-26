La Barra del Mia ...celebren una dècada d'impuls socioeconòmic!!! La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA Solsona acaba les obres de pacificació i accessibilitat del carrer de Llobera i la plaça de Sant Pere Redacció Agricultura posa en arrendament dues parcel·les de terres agrícoles en desús a Solsona Ramon Estany Montanyà ...celebren una dècada d'impuls socioeconòmic!!! Redacció Solsona repartirà 650 euros entre els tres millors aparadors nadalencs Redacció La Fira del Tió de Solsona presenta un volum rècord de parades d’artesania Redacció Redacció Publicat el 26 de novembre de 2025 a les 17:44 Et pot interessar La Barra del Mia ...ens deixa el Duàrria... La Barra del Mia Després de.... La Barra del Mia ...al Consell Comarcal.... La Barra del Mia ...Ja tenim cartell!!! La Barra del Mia ...ens visita el conseller d'Empresa i Treball...(estem al costat del comerç petit)!!! La Barra del Mia ....16 de novembre, Sala Polivalent ...celebren una dècada d'impuls socioeconòmic!!! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close