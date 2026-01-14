La Barra del Mia ... El Museu vol connectar escola i cultura!! La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA L’Ajuntament de Solsona aprova unànimement l’acceptació de la subvenció del Pla de barris Redacció Solsona renova la senyalització de les masies del Vinyet Redacció Aquests són els clubs de Solsona que han rebut els ajuts municipals per la promoció de l'esport de l'any 2025 Ramon Estany Montanyà Solsona reunirà una desena de colles a la II Trobada Yule dels gegants Nòrdics de Solsona Ramon Estany Montanyà Els Ulls de Clio arranquen la seva cinquena temporada amb programa quinzenal i nova veu Redacció Redacció Publicat el 14 de gener de 2026 a les 17:45 Et pot interessar La Barra del Mia ...el nou control d'accés al nucli antic, amb càmeres de lectura... La Barra del Mia ...a l'ajuntament li cau la Grossa!!!! La Barra del Mia ... Solsona aprofita una trentena de noguers arrencats d'una finca privada... La Barra del Mia ... l'Ajuntament de Solsona rebrà 12'5 milions d'euros!!! La Barra del Mia ...nou cap, d'Esquerda Republicana a la comarca!!! La Barra del Mia El... tre-mec mec!!! ... El Museu vol connectar escola i cultura!! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close