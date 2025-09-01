Respecte: Parlem de nens, no de mercaderies

Porto prop de 25 anys com voluntari de Creu Roja, atenent immigrants amb casuístiques molt diverses: refugiats polítics, econòmics, per religió, per guerres regionals, per causes de gènere, o simplement a la recerca d’una vida millor. La història mundial està plena de migracions per totes aquestes causes, i ens pertoca, en tan que persones, col·laborar i participar en pal·liar les causes per les quals han hagut de fugir.
Ara i aquí, parlem molt de la guerra de Rússia contra Ucraïna, o del mai imaginat genocidi d’Israel contra el poble palestí, però és que hi ha moltes altres guerres, menys conegudes, dites regionals o per múltiples causes, a Sudan, Mali, Burkina Faso, o l’autèntica persecució a les dones, pel simple fet de ser dones, a Afganistan. Per raons d’espai, no puc allargar la llista de calamitats i tragèdies que expulsen de les seves llars a milions de persones. L’ONU calcula en 42,7 milions, els refugiats, en el món actual, als quals hauríem d’afegir els desplaçats i els demandants d’asil.
Però, en aquest article, em vull centrar en la polèmica i batalla política que ha emprès el PP i VOX, contra el repartiment dels MENA ( Menors No Acompanyats), arribats i acollits, en condicions molt complicades, a les Illes Canàries. Actualment, son 4.400, motiu pel qual el Govern, ha acordat repartir-los per totes les CCAA. Es indignant veure les crítiques, les accions i actuacions, de totes les CCAA governades pel PP, contra aquesta decisió, fins el punt de recórrer als Tribunals o amenaçar d’incomplir la llei. No s’atreviran perquè el resultat seria contundent, a nivell polític i judicial. El Govern central ha deixat clar que les lleis son per complir-les i si cal, actuarà imposant-les.
Dit això, també Junts ha pretès treure’n profit polític de la polèmica, barrejant xifres i situacions que res tenen a veure, unes amb les altres. Siguem clars i transparents, a les Illes Canàries hi ha 4.400 nens (94%) i nenes (6%), menors d’edat. Després de mesos d’intents d’arribar a un acord, el Govern ha dictat un Decret pel qual acorda que la Comunitat de Madrid, n’aculli 806. Andalusia, 796. Comunitat Valenciana, 477. Balears, 58. País Basc, 87. Catalunya, 27. Hi ha alguns pocs més que van a la resta de CCAA. S’ha criticat molt la baixíssima xifra de Catalunya i el País Basc, donant a entendre que el Govern Central feia excepcions i no els obligava a col·laborar i participar en aquest repartiment. Això s’ha fet, no per discriminació, imposició o tracte de favor, no, no, en un tema tan sensible i tan humanitari, tots els territoris han de ser-hi.
I és que en els darrers cinc anys, Catalunya ha acollit 9.479 MENA. D’aquests , en va acollir 4.802, entre 2023 i novembre de 2024. Dono la procedència d’aquesta acollida: 1.908 del Marroc, 1.181 de Gàmbia, 513 d’Argèlia, 128 de Guinea, 60 de Mali. La resta, de diferents altres països. Aquest, és el motiu pel qual en aquest repartiment, Catalunya només apareix amb 27 noves acollides i el País Basc, 87. Vull recordar que el País Basc, en té acollits 761. En resum, Catalunya, ara i sempre ha estat al capdavant dels moviments de solidaritat i cooperació amb tots els països del món i continuarà acollint noves onades de refugiats, actuant amb el cor i l’ànima, a diferència d’altres partits que semblen no tenir-ne i només pensen en conflictes i batalles polítiques, de la pitjor espècie.