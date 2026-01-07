Primeres dames que insulten

Brigitte Macron ha tornat a tenir un mal dia. A finals de maig va protagonitzar un vídeo viral en el que, en baixar de l'avió, al Vietnam, li donava una empenta o plantofada al seu marit. Aquest cas, però, pertany a l'àmbit personal.
En canvi, el passat 7 de desembre, la repercussió d'un nou vídeo, va ser ja d'àmbit social i polític per a la França que lidera el seu marit.
Les primeres dames no governen, però representen. No legislen, però simbolitzen. Quan parlen i quan insulten no ho fan des del no-res, sinó des del poder.
Com se t'acut, Brigitte Macron, com a primera dama que ets, anar a un espectacle d'un humorista acusat de violació? I, a més, acompanyada per la teva filla com si volguéssiu demostrar que podeu riure, tranquil·lament, amb un individu acusat de violació.
Ary Abittan és un actor i humorista francès que el 2021 va ser denunciat per violació. El cas es va arxivar el 2024 i es va tancar definitivament el gener d'enguany. La justícia francesa va considerar que no hi havia prou proves malgrat que en el dossier hi havia registre de lesions, declaracions de la denunciant i altres proves materials.
No va ser, però, una absolució perquè no van declarar la seva innocència de manera formal com ho hauria fet un veredicte absolutori.
Els fets van generar dubtes sobre l'eficàcia i la credibilitat del sistema judicial, especialment, en casos de violència sexual.
Tot i el candent problema, a Ary Abittan se li permet fer un nou espectacle on comentar, rient, el seu procés personal amb l'acusació. No podia canviar de tema i evitar el conflicte?
Malgrat la polèmica, Brigitte Macron i la seva filla van entrar al camerino de l'humorista i, tot comentant els fets del dia anterior, ella va escopir uns insults que mai no han de sortir de cap boca ni d'home i menys de dona.
La nit anterior, un grup de feministes del col·lectiu #NousToutes, va irrompre a la funció, portant màscares amb la cara del còmic i cridant «Abittan violador». Volien criticar el seu retorn a escena sense que hi hagi hagut un debat a nivell nacional de com tractar els casos de violadors.
L'endemà, quan ell estava espantat per les protestes feministes, ella va dir-li: «Si apareixen aquestes maldites idiotes, les expulsarem».
Brigitte, que no ets feminista? Si ho fossis no t'hauries dit idiota, oi?
L'insult francès té un significat molt vulgar. També es pot traduir com «estúpides de merda» o «brutes idiotes»
I és que si l'humorista pot actuar apel·lant a la llibertat dexpressió i ella pot insultar feministes, per què elles no poden protestar per una acusació de violació? Protestar no és violència. Insultar feministes és posicionar-se. I no precisament del costat del feminisme.