  Prevalença femenina/masculina a l'espai públic

Patis escolars: més ocupats per nens/nois amb pilota; nenes/noies als marges.
Bars de barris (tarda/vespre): més ocupats per homes.
Bars esportius amb partits en directe: bàsicament plens d'homes.
Fòrums tècnics, polítics, de cotxes...: predomini masculí.
Places a la nit: grups d'homes joves i presència femenina més reduïda.
Gimnasos a l'aire lliure: principalment ús masculí.
Pistes esportives municipals: més ocupats per nois que noies (dun 58%/ a un 42% aproximat).
Biblioteques públiques: major presència femenina.
Sales d'estudi universitàries: predomini femení.
Clubs de lectura: normalment integrats per dones.
Presentacions de llibres (no tècnics): públic principalment femení.
Museus cap de setmana: més presència de dones soles o amb nens.
Tallers artístics (escriptura, teatre, ceràmica...): assistència femenina majoritària.
Centres comercials entre setmana: solen anar-hi més les dones.
Perruqueries: més clientes femenines.
Sales d'espera dels CAP o altres centres (com a acompanyants): majoritàriament dones.
Associacions veïnals (en tasques organitzatives): presència femenina més significativa.
Voluntariat social: moltes més dones.
Associacions famílies a les escoles (A.F.A.S.): assistència bàsicament femenina.
Xarxes socials vinculades a cures o educació: molta presència femenina.
Cinema: en general, hi ha més dones que homes.
Teatres: el públic és majoritàriament femení.
Conferències o seminaris sobre temes socials, educatius o culturals: assistència majoritàriament femenina.
I és que, després d'aquest llistat, a algú encara li pot quedar algun dubte de l'empoderament femení silenciós però absolut? Compte homes, especialment els que sou masclistes,
misògins, patriarcals...