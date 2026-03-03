03 de març de 2026

Opinió

  Prevalença femenina/masculina a l'espai públic

"a algú encara li pot quedar algun dubte de l'empoderament femení silenciós però absolut? Compte homes, especialment els que sou masclistes, misògins, patriarcals...

03 de març de 2026

Patis escolars: més ocupats per nens/nois amb pilota; nenes/noies als marges.

Bars de barris (tarda/vespre): més ocupats per homes.

Bars esportius amb partits en directe: bàsicament plens d'homes.

Fòrums tècnics, polítics, de cotxes...: predomini masculí.

Places a la nit: grups d'homes joves i presència femenina més reduïda.

Gimnasos a l'aire lliure: principalment ús masculí.

Pistes esportives municipals: més ocupats per nois que noies (dun 58%/ a un 42% aproximat).

Biblioteques públiques: major presència femenina.

Sales d'estudi universitàries: predomini femení.

Clubs de lectura: normalment integrats per dones.

Presentacions de llibres (no tècnics): públic principalment femení.

Museus cap de setmana: més presència de dones soles o amb nens.

Tallers artístics (escriptura, teatre, ceràmica...): assistència femenina majoritària.

Centres comercials entre setmana: solen anar-hi més les dones.

Perruqueries: més clientes femenines.

Sales d'espera dels CAP o altres centres (com a acompanyants): majoritàriament dones.

Associacions veïnals (en tasques organitzatives): presència femenina més significativa.

Voluntariat social: moltes més dones.

Associacions famílies a les escoles (A.F.A.S.): assistència bàsicament femenina.

Xarxes socials vinculades a cures o educació: molta presència femenina.

Cinema: en general, hi ha més dones que homes.

Teatres: el públic és majoritàriament femení.

Conferències o seminaris sobre temes socials, educatius o culturals: assistència majoritàriament femenina.

 I és que, després d'aquest llistat, a algú encara li pot quedar algun dubte de l'empoderament femení silenciós però absolut? Compte homes, especialment els que sou masclistes,

misògins, patriarcals...

