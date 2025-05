5.900 kg de compost repartits al CTR de Clariana durant la Setmana Internacional del Compost

Amb motiu de la Setmana Internacional del Compost (ICAW 2025), celebrada del 4 al 10 de maig sota el lema “La sostenibilitat comença amb el compost!”, el Consell Comarcal del Solsonès va instal·lar un punt d’autoservei de compost al Centre de Tractament de Residus (CTR) comarcal, a Clariana de Cardener.

Durant tota la setmana, la ciutadania va recollir un total de 5.900 kg de compost, provinent del tractament biològic dels residus orgànics que es recullen selectivament a la comarca i es processen al mateix CTR. El punt d’autoservei, pensat per a ús particular, s’adreçava a totes les persones interessades en millorar l’hort o el jardí amb un recurs de quilòmetre zero i d’alta qualitat.

Aquesta acció ha tingut com a objectiu visibilitzar els beneficis del compostatge domèstic, reforçar la importància de la recollida selectiva de l’orgànica i promoure hàbits sostenibles entre la població.

Paral·lelament, a Sant Llorenç de Morunys es va habilitar un segon punt d’autoservei, on es van repartir 2.500 kg més de compost.