Un projecte liderat per investigadors catalans transforma les emissions de CO2 en biocompostos

Un consorci multidisciplinari i internacional d’institucions i empreses, liderat per la UAB, ha desenvolupat una metodologia biotecnològica innovadora, sostenible i rendible per transformar les emissions de CO2 de bioindústries (indústries basades en processos biotecnològics) en noves matèries primeres orgàniques per al sector químic. La metodologia consisteix a capturar el CO2 que emeten les indústries, purificar-lo i transformar-lo mitjançant la integració de dues tecnologies (electroquímica i biotecnològica) en compostos simples (metanol i àcid fòrmic) que serveixen de base per a la producció d’altres àcids orgànics més complexos, que avui dia es produeixen a partir de combustibles fòssils.

La nova metodologia s’ha validat en una prova de concepte que ha permès obtenir objectes bioplàstics (uns coberts) per al sector alimentari i additius d’alimentació animal. A més, el projecte ha millorat les funcionalitats i el rendiment de les diferents fases del procés, com ara les relacionades amb la captació i purificació del CO2 i la reducció electroquímica a àcid fòrmic o metanol.

Aquests dos compostos són la base per a la síntesi de quatre àcids orgànics més complexos (àcid làctic, itacònic, succínic i 3-hidroxipropiònic), dels quals s’ha desenvolupat i optimitzat la producció mitjançant llevats modificats genèticament. També ha generat un nou procés bioelectroquímic per recuperar dels residus de les bioindústries els nutrients (per exemple, amoni) necessaris per a la producció d’aquests àcids.

“És una metodologia pionera en què hem aconseguit integrar la reducció electroquímica del CO2 amb processos biològics capaços de produir, de manera sostenible, un gran ventall de productes. Estem convençuts que permetrà avançar en el desenvolupament d’una nova indústria basada en la utilització i valorització de CO2 que contribueixi a reduir la petjada de carboni i la dependència dels combustibles fòssils, en línia amb els objectius climàtics i bioeconòmics marcats per la Unió Europea”, assenyala Albert Guisasola, catedràtic del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental i coordinador del projecte.

El projecte Vivaldi, amb un pressupost de 7 milions d’euros i un total de 16 socis, ha estat liderat pel grup de recerca GENOCOV i ha comptat també amb la participació del grupENG4BIO, tots dos del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB.