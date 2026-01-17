Així s'ha desenvolupat el Projecte integral de disseny i gestió de la botiga de Nadal de Solsona

L’alumnat del cicle formatiu d’Activitats Comercials de l’escola Arrels II ha desenvolupat un any més un projecte real i professional de disseny, planificació i posada en marxa de la botiga de Nadal de Solsona de la Unió de Botiguers, a partir d’un local lliurat completament buit.
Un any més, la UBIC ha confiat en el centre per dur a terme aquest encàrrec, que va molt més enllà de la decoració. L’alumnat ha planificat la botiga des de zero: elaboració de plànols, proposta de seccions, disseny d’aparadors i elements decoratius, creació de peces de màrqueting, col·locació estratègica dels productes, gestió d’estocs i organització del recorregut del client. A més, els estudiants poden realitzar-hi pràctiques com a dependents, assumint funcions pròpies d’un establiment comercial real.
Un dels elements més destacats ha estat una nòria en moviment de més d’un metre de diàmetre, creada conjuntament amb l’alumnat del cicle d’Electromecànica. El projecte s’ha desenvolupat íntegrament al centre: presa de mides, disseny digital de les peces, fabricació amb tall làser al Klab, construcció de l’estructura de ferro, mecanisme de moviment i incorporació de peces impreses en 3D.
El projecte també ha integrat continguts clau de dinamització del punt de venda, com la creació d’aparadors atractius, l’ús de focus visuals, la jerarquia del producte i la millora de la visibilitat dels articles. Per identificar els productes de cada comerç, l’alumnat va dissenyar suports personalitzats en forma d’estrella amb el nom de cada establiment.
Aquest treball interdisciplinari ha permès a l’alumnat viure una experiència molt propera a la realitat professional, aplicant de manera pràctica els coneixements de l’aula i desenvolupant competències com el treball en equip, la planificació, la responsabilitat i el respecte pels terminis i les necessitats del client. La iniciativa esdevé un clar exemple de com la col·laboració entre educació i comerç local pot generar projectes d’alt valor formatiu i impacte real per a la comunitat.