Canalda celebra els 25 anys de la Comissió Cultural

Enguany, la Festa Major de Canalda, pels volts de la Mercè, se centrarà a commemorar els 25 anys de la Comissió Cultural.
Per això, els dies 20 i 21 de setembre s’ha previst un cap de setmana especial. El dissabte començarà amb una caminada popular oberta a amics i col·laboradors (sortida a 2/4 de 9 des de Canalda). Es repetirà la ruta del 2001, però sense controls ni avituallaments: cadascú haurà de portar el seu esmorzar i la beguda. Després, es farà dinar a Cambrils. A la tarda, concurs de bitlles catalanes, i per celebrar el 25è any de la Comissió Cultural Canalda 1100 anys gaudirem de dos concerts: un de música tradicional amb el so d'acordions diatònics i un altre de música clàssica amb violoncels.
El dia 20 tindrem la Diatònica, els Botònics de Manresa i altres acordionistes de l'entorn. Aconseguirem tocar els Cigalons de Canalda amb 25 acordions?
L'endemà, a les 12 de migdia, un grups de violoncel·listes del Liceu ens oferiran un deliciós concert de música clàssica a l'església de Sant Julià de Canalda concert de música tradicional amb La Diatònica, amb l’objectiu de fer sonar els Cigalons de Canalda amb 25 acordions alhora. El dia acabarà amb una butifarrada popular.