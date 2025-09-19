La proposta escènica i musical de Goig s'estrenarà als Claustres de la Catedral de Solsona

Goig presenta el seu nou disc als Claustres de la Catedral de Solsona, prop de dos anys després de ser un dels beneficiaris de les beques Llavor de La Mare Cultural i el Consell Comarcal. El directe del nou treball serà el proper 4 d’octubre a les 9 del vespre. Les entrades, limitades, ja són a la venda a la plataforma entradessolsones.com al preu de 15 euros, 10 per als socis de La Mare Cultural i gratuïtes per als menors de 8 anys. A taquilla, costaran 18 euros. S’obriran les portes mitja hora abans.
Els intèrprets de Goig són Ramon Franch, Elena Ribera i Laia Tatjé. És una proposta escènica i sonora que parteix dels goigs i les devocions populars, patrimoni immaterial de la Catalunya rural, per transformar-los en una experiència contemporània. A partir de melodies tradicionals, ritmes de percussió, paisatges electrònics i testimonis orals, la iniciativa reivindica la memòria col·lectiva i els rituals compartits. Goig es presenta com una litúrgia, un acte d’invocació i celebració, on el públic és convidat a connectar de manera íntima i tel·lúrica amb les arrels i la comunitat.
- Data: dissabte, 4 d’octubre de 2025
- Lloc: Claustres de la Catedral de Solsona
- Horaris: Obertura de portes: a les 20:30 h. Inici del concert: 21:00 h
- Preus de les entrades:
Entrades anticipada online:
- general: 15 euros
- socis i socies de la mare cultural: 10 euros
- menors de 8 anys gratuïta
A taquilla: 18 euros:
Recomanacions
- Els Claustres són un espai a l’aire lliure: es recomana portar roba d’abric segons la meteorologia.
- Places limitades: es recomana comprar l’entrada amb antelació per assegurar la plaça.