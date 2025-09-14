Espectacular concert al Vaticà: Karol G, Pharrell Williams i 3.500 drons

Sorprenent macroconcert al Vaticà: hi va participar Karol G, Pharrell Williams, John Legend i més de 3.500 drons, entre d'altres. L'espectacle va tenir lloc el dissabte a la nit a una plaça Sant Pere que es va omplir de gom a gom per viure el primer festival de la història.
L'emblemàtica plaça on s'han viscut actes d'una índole totalment diferent del viscut durant la nit de dissabte va acollir l'esdeveniment anomenat Grace for the World, on va participar la cantant colombiana autora de cançons com Si antes te hubiera conocido o Provenza. En aquell escenari van pujar altres artistes destacats com el tenor italià Andrea Bocelli o els cantants estatunidencs com Williams, Legend, Jennifer Hudson i Teddy Swims i el públic ho va donar tot sota aquell ambient celestial a la vegada que festiu.
El macroconcert ha comptat amb un impressionant show de llums a càrrec de més de 3.500 drons, en la que ha estat la coreografia més gran aèria vista a Europa. Els llums feien formes com les obres mestres de la Capella Sixtina, el que oferia una fusió original entre la tecnologia i l'art cristià. Entre les imatges que es formaven i es projectaven al cel fos a la nit, es va reproduir el rostre del papa Francesc, mort el 21 d'abril als 88 anys, a més els drons van formar la mà de Déu, La Pietat de Michelangelo sobre la Santa Seu.
L'espectacle es va poder seguir a través de plataformes com Hulu, Disney+ i YouTube. En altres ocasions, els pontífexs han gaudit de concerts, com per Nadal, però molt més modestos i sense 3.500 drons pel cel; tot i això, papa Lleó XIV no se'l va veure per cap lloc rellevant del concert.