Els Gegants es preparen pel Carnaval! 

És per aquest motiu que ja hi ha programades les dates i els horaris pels assajos que es duran a terme a la Sala Polivalent:
GEGANTS GRANS Els dissabtes 17, 24 i 31 de gener de 16h a 20h. A porta tancada, exclusius pels balladors.
GEGANTS PETITS Els diumenges 18, i 25 de gener i 1 de febrer de 10h a 14h. Aquests seran a porta oberta per a totes les persones que vulguin venir a veure'ls! • A més, durant els assajos de diumenge, hi haurà servei de barra per a tothom.
ÚLTIM ASSAIG CONJUNT • Dissabte 7 de febrer, de 10:00h a 13:00h. A porta tancada.
Pel bon funcionament dels assajos, principalment els infantils, es demana que respectar tant els Gegants com les persones que estan assajant, així es podrà gaudir dels gegants i de la preparació de la festa de la millor manera possible!
Per a més informació, podeu contactar amb la Colla Gegantera a través de les xarxes socials o del correu electrònic: collageganteracarnavalsolsona@gmail.com