17 de gener de 2026

Societat

Els Gegants es preparen pel Carnaval! 

Solsona ja escalfa motors pel Carnaval d'enguany, i la Colla Gegantera ja treballen de valent per a poder gaudir dels gegants durant la millor setmana de l'any! 

  Un dels assajos dels ballets del Carnaval Infantil

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de gener de 2026 a les 08:59

És per aquest motiu que ja hi ha programades les dates i els horaris pels assajos que es duran a terme a la Sala Polivalent:

GEGANTS GRANS Els dissabtes 17, 24 i 31 de gener de 16h a 20h. A porta tancada, exclusius pels balladors. 

GEGANTS PETITS Els diumenges 18, i 25 de gener i 1 de febrer de 10h a 14h. Aquests seran a porta oberta per a totes les persones que vulguin venir a veure'ls! • A més, durant els assajos de diumenge, hi haurà servei de barra per a tothom. 

ÚLTIM ASSAIG CONJUNT • Dissabte 7 de febrer, de 10:00h a 13:00h. A porta tancada. 

Pel bon funcionament dels assajos, principalment els infantils, es demana que respectar tant els Gegants com les persones que estan assajant, així es podrà gaudir dels gegants i de la preparació de la festa de la millor manera possible! 

Per a més informació, podeu contactar amb la Colla Gegantera a través de les xarxes socials o del correu electrònic: collageganteracarnavalsolsona@gmail.com 

 

