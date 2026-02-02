Els projectes de Mans Unides Solsona d'aquest 2026 centren l'atenció en la lluita contra la fam

Diumenge vinent, dia 8 de febrer, amb el lema «Declara la guerra a la fam», Mans Unides del bisbat de Solsona presenta els seus projectes per a la campanya del 2026.
Suport a l’alimentació bàsica de la zona rural de Gikongoro (Ruanda)
Es tracta de donar suport al subministrament bàsic d’aliments a la zona rural de Gikongoro (Ruanda). El projecte es durà a terme a la zona muntanyosa de Kizimyamuriro,en una província del sud, on l’agricultura de subsistència s’enfronta a problemes a causa del canvi climàtic i la manca de recursos agrícoles de qualitat. La regió, coneguda pel conreu de la patata, pateix una baixa producció a causa de la manca de llavors adequades.
La diòcesi de Gikongoro sol·licita suport per a construir un hivernacle destinat a la producció de llavors de patata d’alta qualitat. El projecte inclou formació per a treballadors diaris, controls per a prevenir plagues i malalties i la creació d’un comitè de gestió. A més, 5.663 agricultors (56%, dones) rebran formació en tècniques agrícoles.
El projecte tindrà una durada de 12 mesos i vol garantir el dret fonamental a una alimentació de qualitat. Mans Unides aportarà el 80% del pressupost, mentre que el soci local i els beneficiaris hi contribuiran amb el 20%. L’import total és de 56.338 euros. El responsable és l’abbé Boniface Ntwari.
Promoció de l’autonomia econòmica i social amb dones i joves del camp a l’estat de Bahia (Brasil)
Projecte que es durà a termes en comunitats rurals afrobrasileres dels municipis de Campo Alegre de Lourdes i Pilao Arcado, a la regió semiàrida del Sertão, a Bahia (Brasil).
L’objectiu és promoure l’autonomia econòmica i social de les dones i els joves agricultors enfortint-ne les habilitats agrícoles, facilitant canals de comercialització, organització comunitària i participació política.
Activitats principals: tallers de formació sobre pràctiques agroecològiques i producció diversificada; estudi de mercat i visites a cooperatives per a millorar la comercialització; formació en drets i organització comunitària; assessorament en la defensa política per tal d’obtenir el suport governamental.
Beneficiaris: 390 persones (dones i joves de vuit comunitats afrobrasileres). Finançament: Mans Unides contribuirà al 73% del pressupost, mentre que l’entitat local sòcia cobrirà el 27%. ODS relacionats: fi de la pobresa, igualtat de gènere, treball decent i creixement econòmic.
L’import total és de 51.930 euros . El responsable és D. Claudio Adâo Dourado de Oliveira. Durada del projecte: 12 mesos.