Nou diaca a la diòcesi de Solsona després de quasi una dècada

La celebració va començar a les 6 de la tarda amb una església ben plena de feligresos de la parròquia de Cardona i de tota la diòcesi, especialment la seva família i gent de les parròquies de Berga i Súria on en Rui ha estat residint com a seminarista. Una solemne processó va entrar per la porta del darrere del temple, encapçalada pels seminaristes, diaques, mossens i el Sr. Bisbe. Cal fer esment de la presència de molts capellans, diaques i seminaristes vinguts de fora de la diòcesi, companys i amics d’en Rui. I també d’un gran nombre de joves de la diòcesi de Solsona que van voler acompanyar-lo.

Ordenació diaconal a Solsona

Després de les lectures de la Paraula de Déu, van començar els ritus d’ordenació. Primer de tot el candidat va ser cridat i presentat al bisbe que el va considerar apte per al diaconat. En Rui va asseure’s i va escoltar l’homilia del bisbe. En acabar, va tenir lloc l’elecció del candidat i la promesa a viure en la fe, el celibat i l’obediència eclesial.

Tot seguit va tenir lloc un dels moments més emotius de la celebració quan en Rui Jorge va estirar-se al terra mentre es recitaven les lletanies dels sants. El moment culminant fou quan agenollat davant el bisbe, amb la imposició de les mans va rebre l’Esperit Sant i va esdevenir diaca.

Els companys diaques li van posar l’estola i la dalmàtica i se li va lliurar el llibre dels evangelis. Amb el bes de pau i abraçada de part del bisbe i els diaques presents va acabar la part dels ritus d’ordenació.

La celebració eucarística va continuar ja amb el nou diaca servint al costat del bisbe, acabant la celebració amb paraules d’agraïment i joia per part d’en Rui Jorge.

Cal destacar també l’acompanyament musical de la Coral Cardonina i de Mn. Paco Bernabé a l’orgue. Els concelebrants principals que van presidir al costat del bisbe Francesc foren Mn. Carles Pubill i Mn. Antoni Guixé, sacerdots de la parròquia de Cardona, Mn. Marc Majà, vicari general i rector del seminari, i Mn. Pere Oliva, rector del Seminari Major Interdiocesà.

La festa va continuar fora del temple amb una xocolatada oferta per la parròquia i una ballada de gegants. La multitud dels assistents van felicitar el nou diaca i van fer-se fotografies amb ell.