El recorregut de la 32a Caminada popular de Solsona, el 25 de maig, menarà els participants cap al nord, en direcció al pont de l'Afrau. Aquells que optin per l'itinerari llarg (16,6 km) arribaran fins a la collada de Clarà per corriols sobre la Torre d'en Dach i baixaran pel barranc de Pallarès. La caminada més llarga s'ajuntarà amb la curta (11,2 km) prop de la Borda per continuar davallant per un corriol de la cursa de Passos de Gegant.

La sortida serà entre les 8 i les 8.30 h de la plaça del Camp. La participació val 8 euros per a qui no sigui soci del Centre Excursionista del Solsonès i és gratuïta per als socis. Durant el recorregut hi haurà avituallaments, però cal dur el got de casa. És una activitat del Centre Excursionista amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).