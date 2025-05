Repic de campanes a Solsona pel Papa Lleó XIV

Tant bon punt s'ha conegut la notícia de l’elecció del Papa Lleó XIV, les campanes de la Catedral de Solsona han repicat amb joia deixant-se sentir arreu de la ciutat. Alhora, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha publicat una carta adreçada a tots els diocesans on s'alegrava davant l’elecció de Lleó XIV com a bisbe de Roma i pastor de l’Església universal. Conesa ha donat "gràcies a Déu pel do de comptar amb un nou Papa que presidirà en la caritat totes les esglésies. Agraïm també el discerniment que, amb l’assistència de l’Esperit Sant, han fet els cardenals."

Repic de campanes a Solsona pel nou Papa Lleó XIV

Ramon Estany

El prelat solsoní ha afegit que "Expressem des d’aquest moment la nostra comunió en la fe i en l’amor amb el Papa Lleó XIV, que és “el perpetu i visible principi i fonament de la unitat, tant dels bisbes com de la multitud dels fidels” (LG 23)", i confia que "guiarà de manera santa i sàvia la nau de l’Església, impulsant-la perquè anunciï sense por l’Evangeli."

En l'àmbit personal, el bisbe de Solsona explica que va conèixer el Cardenal Prevost durant el Sínode dels bisbes i creu que aportarà a l’Església la riquesa de l’església de Llatinoamèrica, que coneix bé, i l’esperit de sant Agustí, "Estem d’enhorabona!", rebla el bisbe Francesc.

Acaba la carta diocesans demanant a sacerdots i fidels, "que tingueu molt present en la pregària al nou Papa -especialment en les misses dominicals-, conscients que el seu ministeri necessita ser sostingut, com el de Pere, per la pregària de tota l’Església (cf. Fets 12, 5)."