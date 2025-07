Incendi a l'Anoia: s'estén i confinen masies d'Aguilar de Segarra, al Bages

Dia complicat d'incendis a Catalunya. Després de 30 hores de treballs incansables al Baix Ebre, on ja s'han cremat més de 3.000 hectàrees, s'ha declarat un nou foc a l'Anoia. Els serveis d'emergència han recomanat aquest dimarts a la tarda el confinament d'algunes masies d'Aguilar de Segarra (el Bages) per la proximitat de l'incendi declarat a Sant Pere Sallavinera (l'Anoia), municipi veí, cap a les 5 de la tarda. El foc ha començat en una zona agrícola i s'ha estès cap a una àrea forestal.

L'incendi #IFSantPereSallavinera crema vegetació agrícola i ha propagat cap a zona forestal.



En aquests moments, 6 #MAER I 19 🚒 amb un total de 74 efectius mobilitzats. pic.twitter.com/PdYZWCtvaS — Bombers (@bomberscat) July 8, 2025

El foc avança cap a massa boscosa i el flanc esquerre és el més actiu

Segons han informat els Bombers, en l'extinció hi treballen 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris, amb l'objectiu de contenir les flames. L'actuació se centra especialment en el flanc esquerre i el cap del foc, que és on hi ha el risc principal de propagació cap al bosc. En canvi, el flanc dret, que afecta un camp de cereals, evoluciona de manera favorable.

Els serveis d'emergència mantenen actives les tasques perimetritzadores i recorden que el confinament de les masies d'Aguilar de Segarra es manté com a mesura preventiva per evitar exposicions al fum i garantir la seguretat dels residents.

Ricard Tomàs, alcalde d'Aguilar: "Si les flames entren al poble, arribaran a Fonollosa i Sant Mateu"

L'alcalde d'Aguilar de Segarra, Ricard Tomàs, reclama mitjans aeris al flanc dret de l'incendi per evitar que les flames entrin en el seu terme, on hi ha zona boscosa. "Si les flames entren al bosc, arribaran a Fonollosa i Sant Mateu de Bages", ha vaticinat.

Tomàs, que segueix l'evolució de l'incendi de Sant Pere Sallavinera des de l'Ajuntament, però que està informat en tot moment, tem que el flanc dret de l'incendi, que ara mateix avança per camps de cereals, arribi a Aguilar de Segarra. La frontera entre els dos municipis dibuixa també el mosaic de la zona, que passa de zona agrícola a zona forestal.

Tot i que els efectius que custodien aquest flanc ja han obert un talla-focs, el batlle tem que les flames, igualment, entrin en el bosc. Si això passa, "ningú no aturarà les flames" que arribaran amb facilitat als termes de Fonollosa i Sant Mateu de Bages, segons pronostica.

Actualment, el vent no és massa fort, però bufa en direcció a la massa forestal d'Aguilar. "Tenim dotacions terrestres dels Bombers, però cal que es bombardegi aigua per evitar qualsevol opció que les flames arribin al bosc". Actualment, les 8 dotacions aèries dels Bombers estan concentrades en el flanc contrari, l'esquerre.