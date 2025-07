Catalunya es troba en plena temporada d’alt risc d’incendis forestals, com ja es va veure fa uns dies amb el de la Segarra, que va costar la vida de dues persones. Entre aquests destaca l’incendi del Baix Ebre, que ja ha afectat més de 2.300 hectàrees al parc natural dels Ports, impactant municipis com Paüls, Xerta, Aldover. Les flames, empeses pel fort vent de mestral, han obligat les autoritats han decretat el confinament de nou municipis — Paüls, Xerta, Aldover, Alfara de Carles, Els Reguers, Bítem, Tivenys, Prat de Comte i el Pinell de Brai — on viuen més de 18.000 persones, per garantir la seva seguretat davant l’amenaça de l’incendi. Davant d’aquest escenari, és fonamental saber què cal fer quan es declara un confinament per incendi forestal per evitar situacions de risc i protegir tant les persones com les seves propietats.

Què és el confinament i quan s’aplica?

El confinament és una mesura d’emergència que ordena a la població quedar-se a casa o en un lloc segur per evitar exposar-se a un incendi que pot posar en perill la vida o la salut. Aquesta decisió es pren quan no es pot garantir l’evacuació segura immediata o quan el foc encara no ha arribat a una zona però hi ha risc imminent. El confinament és diferent de l’evacuació, ja que en aquesta última s’ha d’abandonar la zona per traslladar-se a un lloc segur.

Consells clau durant el confinament

Segueix les indicacions oficials: és vital estar atent a les comunicacions de Protecció Civil, Bombers i Ajuntaments per rebre les instruccions i actualitzacions de l’evolució de l’incendi.

Tanca portes i finestres: evita que entri fum a casa tancant bé totes les obertures i, si tens, humiteja les finestres o exteriors per minimitzar el risc d’incendi.

Prepara un kit d’emergència: tingues a mà documents importants, una llanterna, aigua, medicaments, i roba còmoda per si cal evacuar ràpidament.

Evita desplaçaments: no surtis de casa tret que sigui estrictament necessari, així facilites la tasca dels equips d’emergència i evites accidents o bloquejos en les vies.

Mantingues la calma i informa als veïns: si vius amb persones vulnerables o grans, ajuda’ls i assegura’t que tothom sap què ha de fer.

Consells davant una evacuació

Tanca els interruptors de la llum i del gas per evitar riscos d’incendi i explosions.

Prepara i agafa només allò que sigui imprescindible i segueix les indicacions dels serveis de seguretat sobre on i quan evacuar.

Tingues cura de les mascotes: prepara un kit d’emergència per a elles amb menjar, aigua i els seus documents.

Mantén-te informat constantment a través dels mitjans oficials com ràdio, televisió, pàgines web i xarxes socials per seguir les instruccions actualitzades.

Estigues preparat per a una possible evacuació: prepara amb antelació l’equip d’emergència que inclogui documents importants, medicació, aigua, aliments no peribles i roba adequada.

Quan s’ha d’evacuar?

L’evacuació és la mesura més dràstica i es fa quan el foc ja amenaça directament la seguretat de les persones. En aquests casos, les autoritats designen punts de trobada i rutes segures per abandonar la zona. És important seguir les instruccions sense esperar ni intentar recollir possessions innecessàries que poden retardar la sortida.

La situació a Paüls i voltants

A l’incendi que crema a Paüls (Baix Ebre) i municipis veïns, el confinament ha estat clau per protegir la població mentre els Bombers treballen per controlar el foc. Amb ratxes de fins a 90 quilòmetres per hora , la propagació és ràpida i la situació complicada. La resposta ciutadana coordinada i el seguiment dels consells són determinants per evitar desgràcies.

Les autoritats insisteixen en la importància de respectar les mesures de confinament i evacució per garantir la seguretat de tots els veïns fins que la situació estigui totalment controlada.

Quan es decreta un confinament per incendi forestal, la prioritat és protegir la vida i seguir amb rigor totes les recomanacions de les autoritats. Preparar-se, mantenir-se informat i evitar riscos innecessaris són claus per afrontar aquest tipus d’emergències amb la màxima seguretat possible.