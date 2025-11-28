Airbus ha de revisar uns 6.000 avions per un problema causat pels rajos de sol

Airbus ha informat aquest divendres que ha detectat una fallada en el sistema de control de vol de diversos models A320. Aquesta fallada, segons expliquen, podria afectar prop de 6.000 avions, és a dir, una part molt important de la família més venuda del fabricant europeu. La incidència és causada per una exposició excessiva a la radiació solar, segons fonts de l'empresa.
La companyia ha comunicat que al voltant d’un 85% dels aparells afectats podran ser actualitzats amb un simple ajustament de software que no requereix molt temps i que no interferirà de manera notable en l’operativa de les aerolínies. En canvi, l'altre 15% restant dels models afectats necessitarà intervencions més profundes i, fins i tot, hauran de ser substituïts, però encara no se sap quin serà l'impacte d'aquest procés en els vols.
L’alerta s’ha originat arran de la investigació d’un incident ocorregut recentment durant un vol de la companyia JetBlue entre Cancún i Newark, el passat 30 d’octubre. Durant aquest trajecte el sistema de control es va veure alterat i l’avió va haver d’aterrar d’emergència a Tampa, Florida, després que la tripulació perdés parcialment el control dels comandaments. L’anàlisi posterior del problema tècnic va revelar que una radiació solar molt intensa podria haver distorsionat dades essencials per al funcionament del sistema.
Mesures de protecció pels vols
Airbus ha enviat instruccions als operadors perquè apliquin immediatament les mesures de protecció necessàries, i ha advertit que la implementació pot comportar retards i alteracions en els horaris. La companyia ha demanat disculpes preventivament i ha subratllat que mai s’havia trobat amb un problema similar.
Segons documentació interna a què ha tingut accés Reuters, la fallada es localitza en un ordinador anomenat ELAC, responsable de gestionar els elevadors i els alerons dels avions, elements molt determinants en la trajectòria i en l’angle del morro de l’avió, fet pel qual, si fallen, falla la direcció dels controls.
L’Agència Europea de Seguretat Aèria (AESA) ha emès una directiva urgent que obliga a revisar i corregir el sistema abans de qualsevol vol comercial que es pugui realitzar els pròxims dies, ja que suposa un perill i un risc molt gran per la vida dels passatgers.