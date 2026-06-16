Tres condemnats a més de quatre anys de presó per assalt violent a una sucursal bancària d’Oliana

L'Audiència de Lleida ha dictat una pena de quatre anys i tres mesos de reclusió per a tres persones després d'un assalt violent a una sucursal bancària d'Oliana (Alt Urgell) el 26 de juliol de 2023. Els processats van sostreure un total de 115.000 euros, reconeixent els fets davant el tribunal aquest dimarts en el marc d’un acord de conformitat amb totes les parts. D'acord amb la resolució judicial, accepten la sentència per un delicte de robatori amb violència i intimidació, com també per detenció il·legal. "han reconegut els fets aquest dimarts arran d'un acord de conformitat i han acceptat una condemna per un delicte de robatori amb violència i intimidació en concurs amb un delicte de detenció il·legal"
Modus operandi dels assaltants
Els autors del robatori van accedir al banc obrint un orifici a la paret des d’un local annex, entrant amb el rostre tapat, peces de roba negres i ganivets de gran mida. Un cop a dins, van lligar els empleats amb brides de plàstic, van esperar que es desactivessin les alarmes de seguretat, i posteriorment van amenaçar el personal. Van recollir 115.470 euros en metàl·lic i van deixar els treballadors immobilitzats al pis superior prop d’una hora. La fugida va comptar amb la complicitat d’un tercer individu, que restava a l’exterior dins un vehicle.
investigació policial i seguiment dels sospitosos
Les indagacions policials van identificar un dels sospitosos a Llíria (València). La col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil va evidenciar que els implicats estudiaven diverses sucursals bancàries a Girona, Castelló, València, Conca i Saragossa. Es van detectar conductes destinades a dificultar el control policial: canvis freqüents d’aparença, ocultació del rostre i no portar dispositius mòbils durant els desplaçaments. "van concloure que els seus desplaçaments responien a tasques de control i selecció de possibles objectius i que adoptaven mesures per dificultar-ne el seguiment policial, com ara ocultar-se el rostre o deixar els telèfons mòbils als domicilis"
Detencions i operatiu policial
La investigació es va tancar el 15 de gener de 2024 a Villanueva de Gállego (Saragossa), moment en què Mossos i Guàrdia Civil van arrestar els tres implicats in fraganti, en el moment en què pretenien repetir el mètode a una altra oficina bancària. "van constatar que els sospitosos havien accedit dies abans a un local buit adjacent a l'entitat i que ja havien fet un forat a la paret per entrar al banc, reproduint el mateix sistema utilitzat a Oliana". Segons la policia, durant l’operació es van trobar guants i escarpins relacionats amb el cas d’Oliana.
El dia següent als arrestos, es van registrar tres domicilis vinculats als investigats: dos a Paterna i un a Llíria. El jutjat de Solsona, encarregat de la instrucció, va ordenar la presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts, considerant el risc de fugida i reincidència. En l’actualitat, es troben reclosos a la presó de Picassent.
Sentència, condemna i responsabilitat civil
El pronunciament judicial rebaixa de manera notable les peticions inicials. "Fiscalia demanava inicialment 9 anys de presó per a cadascun dels acusats, mentre que l'acusació particular elevava la petició fins als 15 anys". A la pena de privació de llibertat s'afegeix una responsabilitat civil de 115.470 euros, xifra equivalent als diners sostrets, que hauran d’afrontar conjuntament i de manera solidària els tres condemnats.
Característiques del grup i estratègies de seguretat
Els autors escollien oficines bancàries en localitats amb poca població i preparaven els assalts des de locals veïns a les entitats. Entre altres mesures per evitar la vigilància policial, evitaven portar telèfons i ocultaven el seu rostre sistemàticament.