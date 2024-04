Els Mossos detenen un home per cultivar més de 1.600 plantes de marihuana a Gironella

Agents de la comissaria de Berga dels Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets es remunten al mes de febrer, quan el cos va tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una nau de Gironella. Havent recollit els indicis suficients, aquest dimecres es va fer una entrada i perquisició al lloc, on es van localitzar 1.634 plantes de marihuana en avançat estat de creixement distribuïdes en quatre estances.

Segons informen els Mossos en un comunicat de premsa, a la nau hi van trobar una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris per afavorir el cultiu de les plantes. Uns aparells, a més, que s'alimentaven a través d'una connexió elèctrica manipulada. Simultàniament, altres agents del cos d'ordre es van dirigir a un domicili de Puig-reig, on van detenir el sospitós, de 35 anys, acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric.

Està previst que el detingut passi a disposició judicial les pròximes hores, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga. Segons indiquen els Mossos, l'acusat té antecedents per fets similars.