5 avantatges de la banca alternativa que potser no coneixies i que poden impulsar el teu negoci

En un entorn empresarial marcat per la velocitat, la incertesa i la necessitat constant d’adaptació, cada cop més empreses busquen alternatives a la banca tradicional per accedir a finançament. La burocràcia, la rigidesa dels criteris i la lentitud en la resposta han fet que molts professionals explorin vies més àgils i eficients.

En aquest escenari, la banca alternativa s’ha consolidat com una solució eficaç i complementària. Segons Marta Esteve, directora de Barna Credit, “no es tracta de competir amb la banca, sinó de donar resposta als casos que queden fora del circuit tradicional amb solucions realment adaptades”.

Aquestes són cinc avantatges clau de la banca alternativa que sovint passen desapercebudes, però que poden marcar una diferència decisiva en l’evolució del teu negoci:

1. Respostes ràpides que eviten perdre oportunitats

Una de les grans fortaleses de la banca alternativa és la seva capacitat de reacció. Mentre que la banca tradicional pot trigar setmanes a donar una resposta, les entitats alternatives com Barna Credit resolen sol·licituds en qüestió de dies.

“Som conscients que moltes decisions empresarials són sensibles al temps. Una resposta tardana pot suposar perdre una oportunitat irrepetible”, explica Marta Esteve.

És el cas de Francesc Gil, empresari del sector alimentari: “Necessitàvem actuar amb rapidesa per adquirir una nau logística. Barna Credit ens va donar una solució en menys d’una setmana. Amb el banc, hauríem perdut l’oportunitat.” La rapidesa no només significa eficàcia, sinó també capacitat d’aprofitar moments estratègics per créixer o consolidar el negoci.

Marta Esteve, directora de Barna Credit

2. Es valora el projecte, no només l’historial financer

A diferència del sistema bancari tradicional, la banca alternativa aplica una mirada més global i humana. Més enllà dels números del passat, s’analitza la viabilitat futura i el potencial de l’empresa.

“No descartem un projecte pel fet de ser jove o haver viscut dificultats. Mirem el conjunt: el mercat, la proposta de valor, l’equip, i sobretot, la capacitat de generar impacte”, diu Esteve.

Aquesta visió va ser clau per a Sandra Molins, fundadora d’un estudi d’arquitectura: “Els bancs ens rebutjaven per la poca antiguitat. Barna Credit va creure en nosaltres i ens va permetre començar a créixer.” Aquest enfocament és especialment rellevant per a startups, emprenedors o projectes innovadors que encara no disposen d’un llarg historial però sí d’un gran potencial.

3. Solucions totalment personalitzades

Cada empresa és única, i per això la solució financera hauria de ser-ho també. La banca alternativa ofereix una gran flexibilitat per adaptar-se a les necessitats específiques de cada cas, tant en imports com en garanties, terminis o estructures de devolució.

“Ens asseiem amb cada client, escoltem i construïm plegats una proposta viable i realista”, assegura Marta Esteve. Aquesta personalització permet ajustar les condicions al flux de caixa de l’empresa, facilitant-ne l’estabilitat i evitant tensions de tresoreria que podrien posar en risc el dia a dia.

4. Empatia i comprensió del context

Les dades són importants, però també ho és el context. Entendre el moment pel qual passa una empresa, els seus reptes i les seves oportunitats, és fonamental per oferir una solució encertada.

“Hi ha decisions que no poden esperar. I nosaltres ho entenem. Reaccionar a temps pot significar salvar una oportunitat o un client estratègic”, explica Marta Esteve.

Arnau Ribera, empresari del sector industrial, ho corrobora: “Teníem un acord amb un proveïdor internacional i havíem d’actuar ràpid. Amb el finançament tradicional no hi arribàvem. Barna Credit ens va donar la solució quan més la necessitàvem.” Aquest enfocament empàtic crea un entorn de col·laboració, on la confiança i la comprensió mútua fan possible trobar solucions realistes i oportunes.

5. Tracte personal i seguiment real

Un dels aspectes més valorats per les empreses que treballen amb banca alternativa és el tracte humà i proper. No es tracta només d’aprovar una operació, sinó d’acompanyar el client durant tot el procés.

“Des del primer contacte fins al tancament de l’operació, hi som. Resolem dubtes, adaptem processos i oferim suport continu”, comenta Marta Esteve.

Aquest vincle genera confiança i facilita una comunicació directa i fluida. Per a moltes empreses, especialment les petites i mitjanes, tenir un interlocutor clar i resolutiu és un factor clau per sentir-se segures i ben acompanyades.

Una alternativa amb valor real

La banca alternativa no és un recurs puntual ni una solució de segona. És una opció sòlida, cada cop més present en l’ecosistema empresarial, que respon amb intel·ligència i sensibilitat a les necessitats reals dels negocis. En un món on els canvis són constants i la presa de decisions ha de ser ràpida i fonamentada, comptar amb un aliat financer que entengui el moment, el context i el potencial d’un projecte pot marcar la diferència entre avançar o quedar-se enrere.

Projectes viables que no encaixen en els criteris convencionals de la banca tradicional —per falta d’historial, per innovació, per temporalitat o per complexitat— troben en la banca alternativa una via d’accés real i efectiva al finançament. Aquesta flexibilitat i capacitat d’adaptació es converteix en un actiu clau per a la competitivitat i el creixement sostenible.

Com conclou Marta Esteve: “Darrere de cada operació hi ha una persona, una idea i una oportunitat. I el nostre paper és ajudar que tot això arribi a bon port.” I és que al final, més enllà dels números, el que compta és la visió, el compromís i la capacitat d’impulsar iniciatives amb ànima. Per això, la banca alternativa no només finança negocis: ajuda a fer-los possibles.