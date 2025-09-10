9 de cada 10 incendis són causats per persones

Sabies que el 90% dels incendis que passen a Catalunya són per una acció d'una persona que ha fet quelcom que ho ha provocat? Aquest és el leitmotiv que vol fer arribar el Govern de la Generalitat, a través de la campanya de difusió que ha publicat aquest any amb motiu de la temporada de prevenció i lluita contra els incendis forestals.
Enguany, el Govern de Catalunya vol comunicar la importància de la corresponsabilitat que existeix entre la ciutadania i l'administració pública en la prevenció i l'autoprotecció davant els incendis forestals. I per aquest motiu se centra en explicar accions quotidianes individuals i col·lectives que poden reduir el risc d'incendis al nostre voltant. Es tracta d'anar més enllà del fet que l'administració és l'única que pot fer quelcom per evitar els incendis forestals. També cadascú de nosaltres pot dur a terme moltes accions per a evitar incendis totalment evitables.
Prevenció i Autoprotecció: els dos conceptes claus de la campanya
Per això la campanya fa molta incidència en dos conceptes: prevenció i autoprotecció. I és que la corresponsabilitat que hi ha en la lluita contra els incendis es basa en una cultura comuna on cada persona ha de conèixer i entendre que les seves accions quotidianes tenen un impacte directe en la seguretat col·lectiva de tots i totes i en la prevenció d'incendis forestals. Amb les accions quotidianes podem fer que els nostres boscos i urbanitzacions siguin més segures i resilients als incendis protegint així el patrimoni natural per a les generacions futures al mateix temps que estem vetllant per la seguretat de la gent que més estimem.
En la línia de la prevenció ciutadana, la campanya posa molt l'èmfasi en accions tan senzilles i habituals com per exemple: no llençar burilles ni objectes encesos al bosc o per la finestra del vehicle, no fer foc en zones no habilitades entre el mes de març i el mes d'octubre, no deixar escombraries o materials inflamables al bosc, evitar l'ús de màquines que poden generar espurnes i provocar l'inici d'un incendi forestal que es descontroli - com és el cas de desbrossadores, bufadors, serres elèctriques i d'altres. Totes aquestes accions quotidianes són motiu de molts incendis forestals tots els estius al mateix temps que poden formar part de la cultura de la prevenció.
Així mateix també es fa molta incidència en l'autoprotecció. Promoure la neteja del sotabosc per part de particulars i administracions locals, mantenir nets els jardins de cases particulars fent la poda i la neteja quan toca, fomentar les franges de protecció al voltant d'habitatges i urbanitzacions i la col·laboració amb els pagesos i ramaders per mantenir camps i pastures com a tallafocs naturals.
I és que la massa forestal de Catalunya ha passat de ser el 30 al 70% del territori per l’abandonament gradual que ha tingut el món de la pagesia i la ramaderia.
Finalment la campanya també s'enfoca en mesures d'autoprotecció personal en cas de veure fum o foc. En primer lloc allunyar-se del foc i avisar el 112 immediatament. Deixar lliures les vies d'accés i sobretot recordar que la rapidesa pot salvar vides.
Negligència o intencionalitat són les causes majoritàries dels incendis forestals
9 de cada 10 incendis tenen origen humà ja sigui per negligència, accident o intencionalitat. Són les dades que conclou el Cos d'Agents Rurals, que són els encarregats d'investigar els motius i els causants dels incendis forestals que es declaren a Catalunya. La tasca d'identificar les causes d'un foc no només es fa per a depurar responsabilitats sinó també per a poder aplicar mesures preventives de cara al futur.
Sabent que 9 de cada 10 incendis són causats per les persones, cal que tots siguem molt responsables per evitar actituds al medi natural que puguin provocar un incendi forestal.