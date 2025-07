El sector de la immobiliària de luxe viu un moment de forta activitat, amb projectes que combinen disseny, ubicacions privilegiades i altes exigències en qualitat. Però darrere d’aquest mercat exclusiu, sovint hi ha una realitat complexa: la dificultat per accedir a un finançament àgil, adaptat a les particularitats d’aquests actius.

És en aquest escenari on Barna Credit es posiciona com a soci estratègic per a promotors i inversors que operen en l’àmbit del luxe. “Les operacions d’alt nivell requereixen velocitat i discreció. Nosaltres entenem què implica treballar amb aquest perfil de projectes i de quina manera afrontar-los per donar el millor servei possible”, afirma Marta Esteve, directora de Barna Credit.

Marta Esteve, directora de Barna Credit

Finançament a l’altura

Els immobles de luxe, ja siguin habitatges unifamiliars, promocions boutique o establiments hotelers d’alt nivell, presenten requisits singulars: terminis ajustats, calendaris d’obra ambiciosos, estructures de propietat complexes o fases de comercialització a mida.

Un exemple paradigmàtic és el cas d’una promotora especialitzada en habitatges d’alta gamma a la Costa Brava. “Vam adquirir un terreny amb una ubicació immillorable, però necessitàvem tancar el finançament inicial amb urgència per no perdre l’operació”, explica el director, Oriol Guitart. “Barna Credit va entendre immediatament el valor estratègic de la propietat i vam signar l’operació en una setmana.”

Aquest tipus de resposta ràpida no és habitual en el circuit bancari tradicional, on l’anàlisi de riscos sovint no contempla la singularitat del mercat de luxe. “Nosaltres valorem el potencial real de l’actiu i la capacitat del client, no només els indicadors estàndard”, apunta Marta Esteve.

Visió estratègica i suport

En el segment alt de l’immobiliari, l’assessorament personalitzat i l’acompanyament són igual d’importants que el capital. Barna Credit treballa colze a colze amb promotors, arquitectes i gestors de patrimoni per estructurar les operacions amb criteri i anticipació.

Un exemple és l’arquitecta Blanca Arís, especialitzada en projectes de rehabilitació de finques singulars a Barcelona. “Reformàvem un edifici catalogat per fer-hi pisos de luxe amb serveis integrats. Els bancs ho veien massa arriscat, però Barna Credit va entendre el projecte com una oportunitat i ens va ajudar a dissenyar una estructura financera viable i escalable”, explica.

Per Marta Esteve, aquest és precisament el valor diferencial: “Ens impliquem de debò. No només financem, sinó que aportem visió i propostes per fer que l’operació funcioni”.

Confiança i recurrència

En un mercat on cada operació pot representar diversos milions d’euros, tenir un aliat financer fiable fa tota la diferència. I la confiança no es guanya només amb un bon tipus d’interès, sinó amb resultats reals i capacitat de resposta. És aquí on Barna Credit destaca dins del sector, ja que esdevé un company en el que pots recolzar-te davant qualsevol complicació que es presenti al llarg del camí.

“Molts dels nostres clients ens tornen a contactar en nous projectes. Això ens demostra que el nostre model no només funciona, sinó que és sostenible i escalable”, conclou Marta Esteve.

Una aliança que suma valor

Més enllà del finançament, Barna Credit entén que cada projecte de luxe és una oportunitat per generar valor a llarg termini. Per això, fomenta relacions de col·laboració duradores, basades en la confiança mútua i en una visió compartida de creixement. Aquesta mentalitat fa que, sovint, l’empresa esdevingui part activa en les decisions estratègiques dels seus clients. Una aliança que va més enllà del capital i que contribueix a elevar el nivell del sector en el seu conjunt.

Amb una aposta clara pel tracte personal, la rapidesa operativa i el coneixement del sector, Barna Credit s’ha convertit en una peça clau per a l’impuls de la immobiliària de luxe a Catalunya, esdevenint un recolzament fonamental per totes aquelles empreses que es vulguin endinçar en el sector.