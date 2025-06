Barna Credit, l'aliat per a projectes a gran escala

En un context empresarial cada cop més exigent i competitiu, les empreses que aposten per créixer de manera significativa sovint xoquen amb els límits del sistema bancari tradicional. Els grans projectes ja siguin industrials, logístics, immobiliaris o d’equipaments, requereixen finançament àgil i una capacitat d’adaptació que poques entitats poden oferir. Aquí és on entra la professionalitat Barna Credit amb una proposta clara: donar suport real a iniciatives d’alta envergadura, amb una mirada estratègica i una actuació ràpida.

“Quan una empresa busca iniciar un projecte de gran envergadura, no pot esperar mesos per una resposta. Nosaltres entenem la urgència i l’escala del que està en joc”, afirma Marta Esteve, directora de Barna Credit.

Marta Esteve, directora de Barna Credit

Adaptació i velocitat

Barna Credit no ofereix solucions genèriques. Cada operació s’analitza a fons, tenint en compte la naturalesa del projecte, la seva viabilitat i el moment que viu l’empresa. Aquesta flexibilitat és clau quan parlem de xifres importants, calendaris d’obra ajustats o estructures de retorn complexes.

Un cas paradigmàtic és el de Marc Vallcorba, una empresa d’enginyeria amb un projecte de construcció d’un centre logístic de grans dimensions. “Necessitàvem avançar pagaments a proveïdors per no aturar l’obra. Amb el banc, tot eren papers i temps d’espera. Barna Credit va entendre la urgència i en pocs dies vam tancar una operació hipotecària que ens va permetre continuar el calendari previst”, explica.

Segons Marta Esteve, aquest és un patró habitual: “Ens arriben projectes viables que només necessiten una empresa els faci costat i es mogui al mateix ritme. Aportem solucions concretes i clares, que encaixen amb la realitat de cada client”.

Confiança en projectes singulars

El valor de Barna Credit no és només financer: també hi ha una dimensió relacional i estratègica. L’equip acompanya el client durant tot el procés, ajudant-lo a estructurar l’operació, resolent dubtes i anticipant escenaris. Això genera una confiança clau quan s’està tirant endavant un projecte ambiciosament gran.

Aquest és el cas de Laia Costabella, especialitzada en la rehabilitació d’edificis històrics. Havien adquirit un antic hospital per convertir-lo en un centre d’oficines d’alt nivell. “Era una operació singular, amb moltes variables: valor patrimonial, permisos urbanístics, retorn a mitjà termini...”, explica Costabella. “La banca tradicional només veia riscos. Barna Credit, en canvi, va veure el potencial i es va implicar des del minut zero”.

Per Marta Esteve, aquesta capacitat d’entendre projectes fora dels esquemes tradicionals és el que fa la diferència: “No ens espanten les complexitats. Ens agrada treballar colze a colze amb empreses que tenen visió i volen créixer”.

L’estructura interna de Barna Credit està dissenyada per operar en escenaris de màxima exigència. Això inclou una xarxa consolidada de col·laboradors, avaluadors, assessors legals i analistes de risc que permeten prendre decisions amb agilitat i rigor.

“No improvisem, però tampoc ens paralitzem. Disposem de les eines i els perfils necessaris per analitzar ràpidament operacions de gran volum”, explica Esteve. Aquesta capacitat de resposta és especialment important quan el temps juga en contra, i sovint marca la diferència entre executar o perdre una oportunitat estratègica.

A més, el tracte directe amb la direcció facilita un flux de comunicació eficient i una presa de decisions sense les rigideses jeràrquiques pròpies de la banca tradicional. “Sabem que darrere d’un projecte d’envergadura hi ha equips, il·lusions, calendaris, inversions en marxa... i també molta pressió. Per això, la nostra prioritat és no fallar”, afegeix.

Finançament amb futur

Cada cop més empreses busquen vies de finançament que s’alineïn amb els seus objectius reals i el seu ritme de treball. La banca alternativa no és una solució provisional, sinó una opció sòlida i a llarg termini. “Tenim clients que han tornat a confiar en nosaltres en diversos projectes. Això ens confirma que el nostre model funciona i genera resultats”, conclou Marta Esteve.

Amb una combinació de rapidesa, flexibilitat i tracte proper, Barna Credit s’ha consolidat com un aliat clau per a aquells que no només volen créixer, sinó fer-ho a gran escala i amb seguretat.