Catalunya accelera la mobilitat elèctrica per guanyar sostenibilitat i competitivitat

La mobilitat viu una autèntica revolució i el cotxe elèctric n’és el gran protagonista. Catalunya vol aprofitar aquest canvi de paradigma per reforçar la seva economia i avançar cap a un model més net i sostenible. Amb aquesta ambició, el Govern ha posat en marxa el Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric 2025–2030, dins de l’estratègia Catalunya Lidera, amb el doble objectiu de reduir la dependència dels combustibles fòssils i garantir que la indústria de l’automoció continua essent un dels motors econòmics del país.
El pla, que mobilitzarà 1.400 milions d’euros públics i privats, vol accelerar l’adopció del vehicle elèctric i facilitar-ne l’accés a la ciutadania. Tal com explica el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, es tracta d’un full de ruta per “fomentar la mobilitat elèctrica i fer créixer la indústria de l’automoció en aquesta transició cap a nous models electrificats”.
Segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, la mobilitat elèctrica “estalvia emissions contaminants i redueix l’ús de combustibles fòssils, contribuint directament a la lluita contra el canvi climàtic i a la millora de la salut de les persones”. Per al Govern, afegeix, aquest àmbit és “un dels eixos fonamentals de la transició energètica” i una oportunitat perquè Catalunya consolidi el seu lideratge en sostenibilitat i innovació.
Més vehicles elèctrics
El Pla es marca el gran objectiu de triplicar el ritme de penetració del vehicle elèctric a Catalunya per assolir els nivells de la mitjana europea. La previsió és que afavoreixi fins a 180.000 matriculacions i que permeti assolir un estalvi energètic de 470.000 tones de C02. Entre els mesos de gener i agost d’aquest any, el 21,9% de les noves matriculacions fetes a Catalunya ja van ser vehicles elèctrics, mentre que aquest percentatge se situava en el 13,3% en el mateix període de l’any passat.
Punts de recàrrega arreu del territori
Un dels punts de millora per potenciar el vehicle elèctric és la recàrrega. El Pla vol multiplicar els punts disponibles i desplegar una xarxa homogènia arreu del territori. Això vol dir estacions ràpides als corredors viaris i als polígons industrials, però també suport a la recàrrega domèstica i compartida en entorns urbans.
La idea és que carregar un vehicle elèctric sigui tan fàcil i fiable com posar benzina. Per aconseguir-ho, també cal reforçar la xarxa elèctrica i assegurar que pot absorbir l’augment de demanda. El missatge és clar: la infraestructura no ha de ser una barrera, sinó la garantia que el canvi és possible. En aquest sentit, el Pla preveu doblar el desplegament actual d’estacions i punts de càrrega, sobretot pel que fa a carregadors ràpids i superiors. I ja s’estan fent avenços en aquesta direcció: Catalunya disposava, a finals de juny d’11.026 punts de recàrrega d’accés públic dels 47.892 dels que disposa Espanya.
Ajuts i flotes renovades
El Pla incorpora programes d’ajuts a la compra de vehicles nets i a la renovació de flotes. Es tracta de democratitzar l’accés al vehicle elèctric i evitar que la transició sigui només per a uns quants. L’edició 2025 del programa d’ajuts MOVES III, destinada a incentivar la mobilitat electrificada i que compta amb una dotació de 65 milions d’euros, va rebre més de 3.850 sol·licituds en només quatre dies.
Innovació i talent al servei del canvi
El pas al vehicle elèctric no és només un canvi de motor, és una porta oberta a noves tecnologies. Catalunya vol aprofitar aquesta onada per impulsar la recerca en bateries, sistemes de recàrrega intel·ligent o connectivitat. Universitats, centres tecnològics i empreses hi treballen conjuntament, amb la mirada posada a captar talent i inversions europees.
Aquesta aposta genera també sinergies amb altres sectors estratègics, com les energies renovables o la digitalització. És una oportunitat perquè la mobilitat esdevingui un motor d’innovació transversal que reforci tot el teixit productiu del país.
Beneficis ambientals i cohesió
La transició cap al vehicle elèctric té efectes immediats en la qualitat de l’aire i en la reducció d’emissions. Ciutats més netes i saludables són un dels principals guanys del Pla, que també contribuirà a complir els objectius climàtics de Catalunya.
Però la seva dimensió va més enllà de l’ecologia. Amb punts de recàrrega distribuïts per tot el país, també en zones rurals i intermèdies, es vol garantir que la mobilitat sostenible arribi a tothom.
Un compromís de país
El Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric és, en definitiva, una aposta de país. Un full de ruta que combina innovació, sostenibilitat i equitat per transformar la manera com ens movem i, alhora, reforçar el teixit industrial i tecnològic.
El repte és majúscul, però també l’oportunitat. Catalunya vol ser protagonista d’aquesta nova mobilitat i no només adaptar-se al canvi, sinó liderar-lo.