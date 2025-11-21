Descobreix la Noguera més autèntica: història, natura i pobles amb encant

La Noguera, la comarca més extensa de Catalunya, és molt més que una destinació d’estiu o de muntanya. És un territori que s’ha sabut reinventar a partir del seu paisatge, del seu patrimoni i de la força de la seva gent. Aquí, la natura i la història conviuen amb harmonia: els pobles de pedra dialoguen amb els embassaments, les esglésies, ermites i monestirs medievals s’obren a la llum dels miradors i els camins antics connecten petits nuclis plens de vida.
Des de la Baronia de Rialb fins a les portes de la Vall del Llobregós, la Noguera ofereix experiències autèntiques, pensades per viure sense presses, amb la mirada curiosa i la càmera a punt. Un viatge que uneix cultura, natura i tradició en un mosaic de paisatges únic a Catalunya.
Tiurana, una destinació sostenible que mira al futur
Ressorgida de les aigües de l’embassament de Rialb, Tiurana s’ha convertit en un exemple de poble que ha sabut preservar la seva identitat mirant endavant. Reubicada al voltant de l’ermita romànica de la Mare de Déu de Solés, la nova Tiurana combina patrimoni i innovació amb una clara aposta pel turisme sostenible, avalada per la certificació Biosphere Sustainable Lifestyle.
El visitant pot passejar pels seus carrers tranquils, descobrir el Museu d’Oficis a l’aire lliure o observar el cel nocturn des del mirador astronòmic Starlight. A pocs minuts, l’ermita de Sant Ermengol i el Jardí Botànic completen una oferta que combina natura, cultura i benestar. Festivals, caminades, concerts i activitats a l’estiu -com l’Estiurana- fan d’aquest poble un punt de trobada actiu durant tot l’any.
Baronia de Rialb, entre aigua i romànic
Amb més d’una vintena d’esglésies i ermites romàniques escampades per les seves valls, la Baronia de Rialb és una autèntica joia patrimonial envoltada d’aigua. El Monestir de Santa Maria de Gualter, antic cenobi benedictí, n’és el cor cultural i acull l’Oficina de Turisme i el Centre d’Interpretació del Romànic. També s’hi poden visitar temples singulars com Santa Maria de Palau o el Dolmen de Sòls de Riu, testimonis d’una història mil·lenària.
L’embassament i els rius que travessen el municipi ofereixen una de les millors zones de Catalunya per practicar caiac, paddle surf o navegar en petites llanxes. A més, com a Destinació Turística Starlight, la Baronia convida a mirar el cel net de la Noguera, un dels més clars del país. Senderistes i ciclistes trobaran una àmplia xarxa de rutes, entre boscos i masos de pedra, que uneixen patrimoni i paisatge en cada gir del camí.
Ponts, el cor històric de la Noguera
A mig camí de totes les rutes, Ponts s’erigeix com la cruïlla natural de la comarca. La seva història s’escriu a cada carrer del nucli antic, on el pas cobert del carrer Major o la plaça del Blat evoquen segles d’activitat comercial. La dita “A Ponts, parada i fonda” continua sent ben certa: la vila manté viva la seva tradició d’acollida i gastronomia.
Un dels punts imprescindibles és la Canònica de Sant Pere de Ponts, declarada Monument Nacional el 1931. Situada en un indret elevat, permet gaudir d’una panoràmica excepcional sobre el riu Segre i el paisatge agrícola que envolta el municipi. Ponts combina patrimoni, bon menjar i una vitalitat que la converteixen en parada obligada per a qui vol conèixer la Noguera des del seu centre geogràfic i històric.
Cabanabona i Vilamajor, pedra i autenticitat a la frontera amb la Segarra
A la part sud de la comarca, Cabanabona conserva l’essència d’un poble clos, amb cases de pedra que formen un conjunt compacte i harmònic. Els seus carrers estrets conviden a passejar-hi sense pressa, mentre l’església barroca de Sant Joan Baptista marca el ritme tranquil del poble.
A pocs quilòmetres, el nucli de Vilamajor sorprèn amb la seva torre circular de 14 metres d’alçada, un element únic de defensa medieval, i amb l’església romànica de Santa Maria, del segle XI. Des d’aquests petits pobles, les rutes rurals permeten descobrir marges de pedra seca, ermites com la de Sant Pol i camps de cereals que canvien de color amb les estacions. És la Noguera més pausada, la de l’encant senzill i la llum daurada.
Oliola, paisatges de transició amb essència rural
Entre la Noguera, l’Urgell i la Segarra, Oliola s’estén sobre un turó que domina una vall de camps ondulats. El seu nucli conserva carrers empedrats, passos coberts i restes del castell, testimonis d’un passat feudal. L’església de Sant Tirs, amb elements romànics, presideix el poble i obre la porta a un conjunt de nuclis amb personalitat pròpia.
Coscó, Plandogau o Serralta són noms que amaguen petits tresors: esglésies romàniques, fonts, safareigs i construccions de pedra seca que parlen de la vida pagesa. Integrat a l’Espai Natural de les Valls del Sió–Llobregós, Oliola és ideal per fer-hi caminades o rutes en bicicleta, amb l’atractiu d’un paisatge suau i un silenci que convida al descans.
Vilanova de l’Aguda, porta d’entrada a la Vall del Llobregós
A l’extrem oriental de la Noguera, Vilanova de l’Aguda obre el camí cap a la Vall del Llobregós. El seu nucli, compacte i ben conservat, destaca pel pas cobert del carrer Major i pel campanar de l’antiga església, mentre que als afores sobresurt l’església de Santa Maria, d’estil barroc.
El municipi reuneix un ric patrimoni amb el castell de Ribelles, la neoclàssica església de Sant Salvador de Vilalta i una xarxa de masies històriques que esquitxen el paisatge. L’Espai Natural de les Valls del Sió–Llobregós n’és l’escenari perfecte per al senderisme o el cicloturisme, amb rutes que combinen natura i patrimoni. Des de qualsevol dels seus miradors, el viatger pot contemplar una de les panoràmiques més belles de la Noguera.
La Noguera et convida a redescobrir-la des de tots els sentits. Sigui pels seus camins d’aigua, pels pobles de pedra o per les rutes que uneixen història i natura, aquesta comarca continua demostrant que és un destí per viure’l tot l’any. Troba aquí totes les propostes actualitzades i informació pràctica.
