L’edat no em limita

L’edatisme descriu la situació de discriminació que, en aquesta societat cada cop més longeva, pateixen moltes persones grans, només per tenir l’edat que tenen. L’edatisme es basa en estereotips i prejudicis que passen desapercebuts, que semblen poca cosa; però que, com estan tan presents en el llenguatge, les actituds i les polítiques, tenen efectes negatius sobre la salut, l’autoestima i els drets de les persones grans.
L’envelliment, que és una conquesta social fruit dels avenços en salut, benestar i drets, no pot ser un motiu de discriminació. Hem de sentir orgull de ser un dels països més longeus del planeta; però per gaudir plenament d’aquesta etapa cal trencar prejudicis, perquè no és l’edat el que defineix les persones, sinó la seva història, les seves capacitats i els seus interessos.
Prioritat de la Diputació de Barcelona
La lluita contra l’edatisme forma part del projecte Generacions Diverses: cap a la igualtat d’oportunitats, un dels projectes transformadors de la Diputació de Barcelona i inclou, entre d’altres, una línia de finançament d’1,5 milions d’euros en iniciatives locals per impulsar accions i polítiques al territori de la província. A més, aquesta tardor, la Diputació de Barcelona va organitzar el 1r Congrés d’Edatisme: cap a uns municipis no edatistes, una iniciativa pionera a l’Estat, amb l’objectiu de promoure i compartir una mirada diversa i enriquidora dels processos d’envelliment i per posar aquesta problemàtica, que afecta a una part important de la població, en l’agenda política i social.
Una altra iniciativa impulsada des de la Diputació de Barcelona és l’exposició ‘Edatisme zero envers les persones grans’ que ja està itinerant per diversos municipis de la província. Aquesta mostra convida a reflexionar sobre els estereotips i els prejudicis associats a l’edat, denuncia les conductes edatistes que sovint passen desapercebudes i reivindica una mirada més inclusiva i més respectuosa envers les persones grans.
La Diputació de Barcelona, amb aquestes i amb altres iniciatives, vol situar l’edatisme en el debat social i polític i en les polítiques públiques, especialment en el món local, com a administració més propera a la ciutadania.
Més informació a: www.diba.cat/edatisme
