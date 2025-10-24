La tecnologia predictiva, clau en la resposta dels municipis davant els riscos climàtics

El Dia Internacional contra el Canvi Climàtic se celebra cada 24 d’octubre per recordar-nos la magnitud del desafiament al qual ens enfrontem, estretament relacionat amb esdeveniments climàtics extrems i canvis en els patrons de precipitacions, cada vegada més freqüents i impredictibles. Els efectes de l’escalfament global impacten tant en la salut de les persones com en l’equilibri dels ecosistemes i en l’estabilitat socioeconòmica dels territoris.
La DANA de la Comunitat Valenciana d’ara fa un any i, més recentment, la DANA Alice sobre el litoral mediterrani, que ha tornat a afectar les províncies de València i Alacant, així com la Regió de Múrcia, el sud de Catalunya i les Illes Balears, evidencien, un cop més, la gran variabilitat climàtica que vivim actualment. Sense oblidar l’episodi de pluges torrencials que es va donar el mes de juliol passat en zones de l’Anoia, l’Alt Penedès, Terres de l’Ebre i l’Alt Camp, amb incidències significatives a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i, especialment, Cubelles, així com els incendis forestals d’aquest últim estiu en extenses zones de Galícia, Extremadura i Castella i Lleó.
Tots aquests fenòmens són una clara manifestació de les conseqüències de l’escalfament global, com també les sequeres, la desertificació o les onades de calor cada vegada més habituals i persistents, i requereixen respostes predictives, adaptatives i innovadores.
Anticipar per protegir: el valor dels sistemes avançats d’alerta primerenca
La gestió intel·ligent dels riscos climàtics no és una opció, és una necessitat urgent per protegir el futur dels nostres municipis. Agbar, en el seu compromís per contribuir a la resiliència urbana dels municipis on opera el servei a Catalunya, acompanya els governs locals en la implementació d’una plataforma digital d’alerta primerenca multirisc, que permet anticipar i mitigar els efectes de desastres naturals o situacions d’emergència als territoris, a la vegada que contribueix en la presa de decisions informades, en línia amb els protocols d’emergència i amb les normatives locals de gestió de riscos. El desplegament d’aquesta iniciativa es fonamenta en l’experiència d’Agbar en la gestió dels recursos naturals i en la digitalització del cicle urbà de l’aigua, que li permet aportar coneixement tècnic, dades i eines d’anàlisi avançada en l’objectiu de reforçar la capacitat de resposta municipal davant els riscos climàtics.
Aquest sistema d’alerta primerenca es presenta com una solució integral perquè els municipis puguin anticipar-se als desastres naturals i gestionar amb eficiència les emergències. Ofereix una integració total de dades en temps real procedents de múltiples fonts —com serveis meteorològics, trànsit o sensors locals— que es mostren de manera clara i intuïtiva. Mitjançant intel·ligència predictiva, els seus algorismes avançats no només detecten situacions de risc, sinó que n’anticipen l’impacte específic sobre el territori i la població. A més, permet una gestió personalitzada dels protocols d’emergència, que adapta a les vulnerabilitats concretes de cada municipi per optimitzar la resposta i els recursos. Aquesta eina també promou una coordinació eficient entre autoritats, serveis d’emergència i ciutadania, i garanteix, alhora, el compliment normatiu en matèria de gestió de riscos i emergències.
Un desenvolupament col·laboratiu per avançar en la gestió dels riscos climàtics municipals
La implementació d’aquesta solució integral per part d’Agbar preveu diverses fases destinades a garantir una gestió eficient i coordinada de les emergències. En primer lloc, es durà a terme la recopilació de dades en l’àmbit local i la seva integració a la plataforma, i es connectaran els sensors ja existents al municipi. Posteriorment, es procedirà a la definició dels elements crítics que cal monitorar, amb la participació activa dels responsables de protecció civil municipals, per incorporar el coneixement específic de cada territori. Un cop identificats aquests elements, es dissenyaran els criteris d’alerta per a cadascun, de manera que la plataforma pugui generar i enviar notificacions automàtiques en temps real quan es compleixin les condicions establertes.
Paral·lelament, es desenvoluparan els protocols d’actuació associats a cada perill i elements crítics, definint les accions concretes que cal executar en cas d’emergència. Aquest procés permetrà facilitar la gestió operativa dels plans d’autoprotecció, fer-ne el seguiment i promoure una auditoria posterior per a l’aprenentatge i la millora contínua. Finalment, s’incorporaran a la plataforma altres elements d’interès local que reforcin la capacitat de resposta davant situacions de risc, i s’assegurarà la plena integració amb els plans d’emergència existents i la seva implementació correcta.
Actualment, està previst desenvolupar aquesta plataforma de gestió de riscos climàtics a Martorell, en el marc de les actuacions de modernització del cicle urbà de l’aigua recentment impulsades al municipi, ja que aquesta proposta va alineada amb els seus objectius i es presenta com un complement a la dinàmica de transformació que experimenta la ciutat. En el mateix sentit, es preveu desplegar aquesta solució als municipis de Sitges i Sant Pere de Ribes, per reforçar les actuacions del projecte A-MEDI, Aigua Mediterrània Digital, que Agbar està executant amb fons europeus Next Generation en vuit municipis catalans. El projecte persegueix accelerar la digitalització del servei i adaptar les infraestructures del cicle de l’aigua als efectes del canvi climàtic, especialment en zones vulnerables a episodis extrems.
Un dels aspectes clau d’A-MEDI és la millora de la xarxa de drenatge urbà als municipis on Agbar gestiona el servei de clavegueram —com Canyelles, Sitges, Sant Pere de Ribes i Valls— mitjançant actuacions de sensorització i digitalització de les seves xarxes i la instal·lació de càmeres de detecció d’abocaments per desbordament. Aquestes actuacions permetran un monitoratge continu, una funcionalitat fins ara inexistent, que facilitarà un control més precís del funcionament de les xarxes i una millor prevenció de riscos com les inundacions. Paral·lelament, s’estan desenvolupant plans específics d’actuació davant episodis de pluges intenses, que s’integraran dins la plataforma digital, per millorar la resposta i la coordinació municipal davant situacions d’emergència.