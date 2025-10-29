Quan el barri és la clau del canvi: el nou pla del Govern per cosir el territori

La principal actuació del Pla de Barris i Viles consta de les 5 convocatòries que es preveu publicar al llarg dels anys 2025-2029 amb unes subvencions totals de 1.000 milions d'euros repartides en 200 milions d'euros per a cada convocatòria. La primera convocatòria (2025) es va publicar el passat 4 de setembre i el passat 15 d’octubre va finalitzar el període per a presentar les sol·licituds.
Tres línies d’intervenció per revertir la situació dels barris i viles més desafavorits de Catalunya
Les actuacions finançables de la convocatòria s'estructuren al voltant de tres grans línies d’intervenció que actuen de manera coordinada:
- Transformacions físiques: millora urbanística, rehabilitació d’edificis, renovació d’espais públics, millora d’equipaments i accessibilitat.
- Transició ecològica: accions contra l’emergència climàtica, foment de la mobilitat sostenible, eficiència energètica i hídrica, i creació d’infraestructures verdes urbanes.
- Acció sociocomunitària: programes per reduir desigualtats socials, impulsar l’ocupació de qualitat, promoure la igualtat de gènere i reforçar la salut i l’educació comunitària.
Aquestes tres dimensions concentrades en l'espai es conceben per garantir que les actuacions en el seu conjunt contribueixin a la millora de les condicions socials i ambientals de la població en un entorn urbà de qualitat.
Les cinc palanques estratègiques del pla
Per assegurar l’efectivitat del pla, el Govern ha definit cinc palanques estratègiques d’implementació, que representen la seva columna vertebral:
- Cooperació institucional i governança territorial: aliances estables entre Generalitat, municipis i diputacions, amb espais multilaterals per a la presa de decisions compartides.
- Model integral d’intervenció: actuacions equilibrades per vegueries, amb un mínim del 25% de mesures en cada línia (física, ecològica i social).
- Finançament i sostenibilitat econòmica: cofinançament municipal variable (del 50% al 75% segons el nombre d’habitants) i convocatòries anuals fins al 2029.
- Innovació social i ecològica: foment de projectes transformadors, laboratoris d’innovació sociourbana i bones pràctiques reproduïbles.
- Empoderament i participació ciutadana: implicació activa de veïns, entitats i cooperatives en el disseny i seguiment dels plans locals.
Aquest enfocament assegura una mirada integral i participativa, allunyada de les intervencions puntuals i centrada en processos de transformació sostinguda.
Finançament i municipis beneficiaris
El Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d’Atenció Especial és el principal instrument financer del pla. El percentatge de finançament oscil·la mitjançant un escalat entre el 50% per als municipis amb més població i el 75% per als que tenen menys, podent arribar a assolir el 90% en casos excepcionals amb especials dificultats per obtenir finançament.
Els imports dels programes d’intervenció integral han de ser entre 3 i 12,5 Milions d’euros per a municipis de menys de 20.000 habitants i entre 6 i 25 milions d’euros per municipis de més de 20.000 habitants.
Els ajuntaments poden presentar una única proposta per convocatòria de programa memòria d’intervenció integral per convocatòria. Aquesta proposta ha de ser desenvolupada en una àrea d’atenció especial, que haurà de complir amb els requisits indicats a la llei: tenir una renda inferior a la mitjana de l’entorn i complir amb els criteris de vulnerabilitat recollits a les bases de la convocatòria.
A més, el pla preveu un seguiment i avaluació dels programes memòria d’intervenció integral a través de diferents instruments com els comitès d’avaluació i seguiment, els informes d’avaluació i seguiment i les jornades anuals.
Cap a barris més sostenibles, inclusius i resilients
El Pla de Barris i Viles 2025-2029 és una aposta de país que pretén revertir dècades de desigualtats i construir espais més cohesionats, verds i habitables que garanteixin la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
La implicació conjunta d’administracions, entitats socials i veïnat, però sobretot de mantenir el focus en les persones. Perquè un barri digne és aquell que ofereix igualtat d’oportunitats, convivència i qualitat de vida per a tots els seus habitants.