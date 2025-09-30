Trident Innovador: Catalunya accelera per liderar la recerca i la sobirania tecnològica europea

Catalunya ha fet un pas endavant per situar-se entre les regions capdavanteres en recerca i innovació. Ho fa amb el Trident Innovador, l’estratègia del Govern que uneix tres grans àmbits —semiconductors, fotònica i computació avançada— per guanyar autonomia tecnològica i contribuir al progrés europeu. Forma part del pla Catalunya Lidera, que preveu mobilitzar 18.500 milions d’euros fins al 2030 en més de 200 actuacions.
InnoFAB, el nou centre de semiconductors
El projecte InnoFAB és una de les pedres angulars del trident. Serà el primer centre de desenvolupament i prototipatge de micro/nano tecnologies basades en semiconductors avançats de Catalunya liderat des dels seus inicis per l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). L'equipament s’ubicarà al Parc de l’Alba, al costat del Sincrotró, i disposarà d'una sala blanca de 2.000 m² on es fabricaran prototips i petites sèries de semiconductors avançats. Neix amb l’objectiu d’assegurar que Europa disposi de capacitat pròpia en un àmbit estratègic. Els semiconductors són essencials per a l’economia digital i per a la transició verda, i la seva manca és una de les principals vulnerabilitats del continent.
InnoFAB vol superar aquest repte oferint un espai on la recerca i la indústria convergeixin. El centre no només generarà coneixement, sinó que facilitarà la seva transferència a les empreses, impulsant la innovació aplicada i el naixement de noves oportunitats econòmiques. Amb aquest pas, Catalunya reforça el seu paper dins de l’estratègia europea per assolir la sobirania tecnològica.
DARE, xips d’alt rendiment per a sectors estratègics
El projecte DARE (Designing Advanced chips for Research and Europe), liderat pel Barcelona Supercomputing Center (BSC), té com a objectiu crear semiconductors d’alt rendiment capaços de donar resposta a necessitats en camps tan diversos com l’automoció, la salut digital o la ciència de dades. La seva aposta permetrà disposar de tecnologia pròpia en àmbits que són clau per a la competitivitat i la seguretat d’Europa.
Per a Catalunya, el DARE representa una oportunitat única: avançar en la producció de xips adaptats a sectors emergents i establir aliances amb grans actors europeus. Aquest projecte reforça la idea que el futur econòmic passa per dominar tecnologies estratègiques i reduir dependències crítiques.
PIXEurope, Catalunya dins l’ecosistema europeu de microelectrònica
Amb PIXEurope, Catalunya consolida la seva presència dins les xarxes europees de microelectrònica avançada. Es tracta d'una línia pilot de circuits integrats fotònics per a sectors estratègics com la salut o les telecomunicacions, coordinada des de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). El projecte busca establir una comunitat científica i industrial robusta, capaç de competir a escala global i de generar noves col·laboracions amb centres i empreses d’arreu del món.
PIXEurope no és només una aposta de recerca: també té una dimensió industrial i de mercat. El seu desplegament ajudarà a situar Catalunya en el mapa internacional de la microelectrònica i a atraure inversions en un sector que es troba en ple creixement i que és decisiu per a l’economia digital.
Un ecosistema que suma
El Trident Innovador és el motor, però no l’únic. Altres iniciatives complementen i amplien la seva capacitat. ALIA, per exemple, ha situat Catalunya al capdavant de la innovació en intel·ligència artificial, desenvolupant aplicacions ètiques i sostenibles en camps com l’energia o la mobilitat.
L’AI Factory del Barcelona Supercomputing Center, per la seva banda, actua com a laboratori de solucions disruptives, amb projectes que van des de l’optimització de processos industrials fins a la recerca biomèdica. I amb ALBA II, el país reforça la seva infraestructura científica en fotònica i acceleradors, ampliant les oportunitats per a la recerca internacional.
Una aposta compartida pel futur
El conjunt d’aquestes iniciatives no es limita a generar coneixement punter. El seu objectiu és transformar l’economia catalana i fer-la més forta i resilient, creant ocupació qualificada, noves empreses innovadores i un teixit productiu preparat per als reptes globals.
El Trident Innovador reflecteix els valors que guien la campanya Catalunya Lidera: innovació, sostenibilitat, equitat i col·laboració. Amb aquesta estratègia, Catalunya envia un missatge clar: no es vol limitar a seguir els canvis globals, sinó ser part activa en definir-los. Més que una aspiració, és un compromís amb el present i el futur del país.