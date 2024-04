Ferit greu per un tret el cantant d'origen nord-català Kendji Girac

Kendji Girac, cantant d'origen nord-català, ha quedat ferit de gravetat després que li disparessin un tret al pit durant la matinada d'aquest dilluns, segons han informat les autoritats. Els fets van passar a Biscarrosse, al sud-oest de França, per motius que encara s'estan investigant.

De nom real Kendji Maillé és un popular artista a l'estat francès després de guanyar el concurs The Voice el 2014, i acumula gairebé quatre milions de seguidors a YouTube. Alguns dels seus temes més exitosos també sumen milions de reproduccions a les plataformes. El cantant és fill d'una família gitana catalanoparlant. Andalousesuma 406 milions a YouTube i deu temes més superen els 100 milions.

La víctima va ser traslladada a l'hospital de Bordeus després del tiroteig i, tot i que inicialment es temia per la seva vida, ara es troba estable dins la situació de gravetat. Amb només 27 anys, la seva popularitat va arribar fa més d'una dècada "per accident", com ell mateix admet.