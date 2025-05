Mas es querellarà contra els responsables de l'operació Catalunya: «Buscaven la nostra mort civil»

"Com a demòcrata, aquesta comissió d'investigació no hauria d'haver existit. Hauria preferit que no existís. Si existeix és perquè a finals del 2012, ja fa 13 anys, van passar una sèrie de coses que són especialment greus per la salut i la bondat d'una democràcia. Des del cor de l'Estat es va organitzar una operació que jo qualifico d'il·legal, il·legítima i immoral per destruir projectes, idees, persones i lideratges". Així ha arrencat Artur Mas, expresident de la Generalitat, la compareixença en la comissió de l'operació Catalunya al Congrés. La intervenció -durant la qual ha anunciat una querella- ha arribat hores després que RAC1 hagi avançat que va ser el primer intervingut amb el sotfware Pegasus.

Mas ha indicat que no té "odi", però ha volgut deixar clar que vol que es conegui la veritat. "La manera de guarir la ferida que se li ha provocat com a conseqüència d'actuar per part de determinats organismes centrals de l'Estat és sabent la veritat. I no només sabent la veritat, sinó que en algun moment les persones que van ser responsables de determinades decisions que estaven al marge de la llei hagin d'assumir les seves responsabilitats", ha ressaltat l'expresident de la Generalitat, que ha fet una cronologia de l'arrencada del procés. A la sentència contra l'Estatut, ha indicat, s'hi va sumar la victòria del PP amb majoria absoluta que va permetre governar a Mariano Rajoy.

És a qui Mas li planteja el pacte fiscal. "Hi havia una solució, abans de tot el que ha passat. Ara se'n torna a parlar, però aquesta solució ja hi era fa 13 anys. Aquella proposta, que era raonable i comptava amb un aval molt majoritari per part del poble de Catalunya, no va ser tingut en compte. Es va tancar qualsevol porta, fins i tot a la possibilitat de parlar-ne, de negociar-ho", ha indicat l'expresident. Les eleccions del novembre del 2012 arriben després de la negativa a parlar sobre el pacte fiscal i que el sobiranisme virés majoritàriament cap al dret a decidir. "I calia destruir això de la manera fos, i pels mitjans que fossin, legals o il·legals, ètics o no ètics", ha remarcat Mas.

"Així es va maquinar l'operació Catalunya. Qui? Qui ho va instrumentar va ser el govern del PP, amb majoria absoluta. Van fer el que van fer. Amb connivència amb qui? Amb la Policia Nacional [espanyola], amb el CNI, amb determinats fiscals que es van prestar a aquest joc, amb determinats jutges i amb alguns periodistes que havien de fer d'altaveu perquè tot allò que s'estava maquinant arribés a l'opinió pública", ha indicat. I com es va fer? "Fabricant informes falsos amb segell de la Policia Nacional. No els signava ningú", ha indicat l'exdirigent de Convergència, que ha indicat que la gravetat principal de tot plegat és que es van alterar resultats electorals "eliminant políticament els sobiranistes".

"Tot està gravat"

Es volia portar, en aquest sentit, a la "mort civil" d'aquests dirigents. "Era igual tot. Valia tot. Hi va haver una operació per carregar-se gent per les seves idees. Els fets són els fets. Tot està anotat i tot està gravat", ha indicat Mas, que s'ha negat a dipositar totes les culpes al comissari Villarejo. "En les gravacions sempre hi havia algú més", ha apuntat l'expresident de la Generalitat, que ha recitat qui compartia taula amb ell, com ara María Dolores de Cospedal i Alícia Sánchez-Camacho. "És una operació d'Estat muntada en tota regla", ha apuntat el dirigent sobiranista. Ha estat en aquest punt que presentarà la querella criminal contra tothom que va causar aquest "mal tan gran".

Mas ha indicat que el programari de Pegasus, utilitzat sense cobertura judicial, només hauria pogut ser fet servir per part del CNI, de la Policia Nacional espanyola i de la Guàrdia Civil. "Vull saber qui va punxar el meu mòbil, quina informació es van endur i quin ús se'n va fer", ha remarcat l'expresident de la Generalitat. "Els casos són greus i van junts", ha apuntat sobre la manera com l'Estat va intervenir en els resultats electorals del 2012. Durant la campanya d'aquells comicis, es van fer públiques informacions que situaven Mas i Jordi Pujol com a beneficiaris de comptes corrents a l'estranger. Els informes falsos provenien de la UDEF, tot i que no estaven signats per cap agent concret.