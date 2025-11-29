Mor l'expresident de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas als 73 anys

José Luis Olivas, expresident de la Generalitat Valenciana i del Banco de Valencia, ha mort als 73 anys a causa d'una malaltia que patia feia anys. Olivas va ser el president amb el mandat més breu perquè va substituir en el càrrec a Eudardo Zaplana, també del PP valencià i segon president de la Generalitat Valenciana, quan aquest va marxar a Madrid per ser ministre del govern de José Maria Aznar.
Olivas va nàixer a Motilla del Palancar, a Conca, el 1952 i va arribar a València amb vint-i-cinc anys després d’estudiar a Madrid. La seva carrera política va començar amb la UCD, de la qual va ser fundador a nivell provincial. En desaparèixer, va ingressar en el Partit Popular, on va ser regidor municipal el 1987 i el 1991. Va anar escalant internament al partit fins que va ser designat secretari general del partit al País Valencià el 1993, càrrec en què va estar fins al 2002 quan es va convertir en president de la Generalitat Valenciana.
Una responsabilitat que va començar a forjar-se el 1995, quan Eduardo Zaplana el va incorporar com a conseller d’Economia i Hisenda i, quatre anys més tard, es va convertir en vicepresident primer del govern valencià. Quan Zaplana va marxar a Madrid per convertir-se en ministre, el va designar successor i va ser investit president el 22 de juliol de 2002, un càrrec temporal fins a les eleccions de 2003 en què Francisco Camps, també del PP, va aconseguir la majoria.
Aleshores Olivas va abandonar la política i va presidir Bancaja i el Banco de Valencia. També va ser nomenat vicepresident de Bankia el 2010, però va dimitir l’any següent. El 2015 va ser detingut en el marc del cas Grand Coral, relacionat amb operacions immobiliàries, i se’l va acusar d’apropiació indeguda, blanqueig i falsedat documental. També va estar investigat en el cas Erial, que va acabar amb la condemna de Zaplana, però ell en va eixir absolt.
La seva mort arriba en un moment semblant per al govern valencià, ja que Juanfran Pérez Llorca, qui assumirà la presidència, també ho ha fet accedint al càrrec a mitja legislatura, encara que per motius completament diferents.