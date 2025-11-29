Aznar es nega a condemnar el franquisme: «El meu pare hi va participar»

"No criticaré quelcom en què el meu pare va participar". Amb aquestes paraules en una entrevista aquest dissabte a EsRadio, l'expresident del govern espanyol i del PP José María Aznar ha rebutjat denunciar la dictadura de Francisco Franco. En canvi, ha considerat que "l'atemptat més gran contra la convivència pacífica entre espanyols" és la llei de memòria democràtica que té com a objectiu principal la recuperació, salvaguarda i difusió de la memòria històrica a l'Estat.
Les declaracions d'Aznar arriben l'endemà que Felip VI hagi encès el País Basc després de desvincular la monarquia espanyola de la repressió franquista. En un acte de reparació històrica a Gernika juntament amb el president de la República Federal d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, per demanar perdó pel bombardeig nazi de 1937, Felip es va comportar com un "mer acompanyant" sense intenció de demanar perdó pel bombardeig en nom d'Espanya, tal com ho va denunciar el president del PNB, Aitor Esteban.
El PNB i Bildu van lamentar que Felip VI es plantés a Gernika sense responsabilitzar-se dels fets mentre que també es va produir una manifestació de desenes de persones amb imatges de Francisco Franco i de la monarquia cap per avall. Al seu torn, Oskar Matute va dir que el franquisme és el responsable del bombardeig de Gernika iva tornar a recordar que els seus hereus són la monarquia i l'extrema dreta.
El rebuig a la condemna del franquisme, estès en el PP
Aznar no és la primera personalitat de l'esfera del PP que es nega a condemnar el franquisme. De fet, la mateixa presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es va a limitar a dir pel 50è aniversari de la mort del dictador que va néixer en democràcia aprenent "d'aquells pares i avis que no volien ni una Espanya ni l'altra".
En el ple de l'Assemblea de Madrid, Ayuso va defensar que per condemnar la Guerra Civil primer cal "condemnar-ne l'avantsala": "Aixecar un mur entre espanyols perquè calgui acabar amb l'altre". En aquest sentit, va recordar que hi havia una "immensa majoria" d'espanyols que mai van voler la Guerra Civil, que "mai van voler viure de la Guerra Civil" i que temen que avui "tornem als mals del guerracivilisme".