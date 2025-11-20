Ayuso evita condemnar el franquisme: «Els espanyols no volien ni una Espanya ni l'altra»

Isabel Díaz Ayuso continua en la seva pròpia línia. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha evitat condemnar la dictadura franquista coincidint amb el 50è aniversari de la mort del dictador. Per contra, s'ha limitat a dir que va néixer en democràcia aprenent "d'aquells pares i avis que no volien ni una Espanya ni l'altra". En el ple de l'Assemblea de Madrid d'aquest dijous, Ayuso ha recordat que hi havia una "immensa majoria" d'espanyols que mai van voler la Guerra Civil, que "mai van voler viure de la Guerra Civil" i que temen que avui "tornem als mals del guerracivilisme".
Ayuso, durant la sessió de control al seu govern, també ha dit que per condemnar la Guerra Civil primer cal "condemnar-ne l'avantsala": "Aixecar un mur entre espanyols perquè calgui acabar amb l'altre". Segons ha dit la presidenta madrilenya, l'enfrontament entre espanyols fa retrocedir "als pitjors anys de la nostra història". "Per això jo sempre apel·lo a aquella immensa majoria d'espanyols que ni aleshores ni ara volem anar als bàndols guerracivilistes. Per tant, no ens hi trobaran", ha reblat.
La resposta d'Ayuso era a una pregunta de la portaveu de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha començat la intervenció apuntant que "celebrar la democràcia i la llibertat vol dir condemnar el franquisme". Bergerot ha interpel·lat Ayuso perquè s'unís a la condemna de la dictadura, però la presidenta s'ha escapolit. Arran de la resposta de la dirigent del PP, Bergerot li ha retret que "s'ompli la boca parlant de llibertat" i que digui que Pedro Sánchez és un "dictador": "Vostè va dient dictador a tot déu menys al que ho era de veritat", li ha etzibat.
Madrid veu "sectarisme" en els actes per la mort de Franco
Al seu torn, el conseller de Presidència i Justícia de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmat que no acompanyarà el govern espanyol en cap celebració "sectària" vinculada al 50è aniversari de la mort de Franco perquè només es busca "reescriure la història". En la seva intervenció a la sessió de control al govern a l'Assemblea de Madrid, el també portaveu de l'executiu autonòmic ha carregat contra una llei de memòria democràtica que "només pretén aixecar murs i ressuscitar el guerracivilisme".
"No ens agrada la llei de memòria democràtica, i ja li avanço, que quan arribem al govern espanyol, serà una de les primeres normes del sanxisme que deroguem", ha traslladat García Martín, que ha defensat que des del Govern de la Comunitat de Madrid estaran "al servei de la veritat, de la convivència i del respecte entre diferents".