Junts critica el PP per demanar ajuda als empresaris per a una moció de censura: «Que els demani perdó»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat la "gosadia" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a l'hora de demanar suport als empresaris catalans per aconseguir els seus vots per tirar endavant una moció de censura. "El que ha de fer és demanar-los perdó pel maltractament sistèmic", ha reblat aquest dissabte en el Consell Nacional del partit.
Un Consell Nacional en què Trull s'ha referit al creixement d'Aliança Catalana, a qui ha qualificat de "populisme descarnat". En aquest context, ha alertat que el catalanisme "no pot caure en un projecte excloent" que basi la seva proposta en "l'odi, la por i la divisió" i ha advertit que ni Junts ni Catalunya poden entrar a "la deriva de transformar el malestar en odi i la incertesa en exclusió".
El discurs de Turull s'ha produït l'endemà que Feijóo hagi participat en un acte de Foment del Treball a Barcelona i aprofités per demanar suport als empresaris catalans per pressionar Junts i ERC per aconseguir els seus vots per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura. El secretari general ha allunyat aquesta possibilitat i ha dit que si el PP ha de demanar alguna cosa als empresaris és "perdó".
Junts reivindica Prat de la Riba per defensar un "catalanisme acollidor" en temps de "desorientació"
A més, abans de l'inici del Consell Nacional, Turull i el president del Parlament, Josep Rull, han participat en un acte coorganitzat amb la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) amb motiu de l'aniversari del naixement del primer president de la Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba. L'han reivindicat per impulsar un "catalanisme acollidor" en temps de "boira, desànim i profetes del derrotisme".
D'altra banda, també ha carregat contra el PSC i Salvador Illa i ha lamentat que criticat que mentre que Prat de la Riba volia donar a la Generalitat "una estructura d'estat", ara mateix "qui governa Catalunya vol donar a la Generalitat un cos administratiu i no de relleu polític". Al seu torn, Rull ha subratllat que de la Riba representa "una Catalunya sense límits per projectar-se amb llibertat en el futur".
"Ara que hi ha molta gent en la desesperació i que està empipada o desorientada, hem de reivindicar els valors de la gent que davant tantíssimes adversitats van ser capaços de crear un model de país", ha afegit Turull. El secretari general de Junts ha afirmat que el president de la Mancomunitat va ser "l'arquitecte que va posar els fonaments de la nació catalana" i ha destacat que va idear "la millor versió de Catalunya".