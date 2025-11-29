Alamany sobre la petició de Feijóo per a una moció de censura: «Viu en una dimensió paral·lela»

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, està "perdudíssim" si espera que els republicans donin suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. La dirigent republicana s'ha referit així a la petició de Feijóo als empresaris catalans perquè intercedeixin per aconseguir els vots de partits catalans per a una moció de censura.
"Si es pensa que trobarà ERC, és que viu en una dimensió paral·lela", ha subratllat durant una atenció a mitjans des de Caldes de Montbui. Així, la secretària general creu que Feijóo "no troba el seu lloc davant l'extrema dreta franquista". Alamany ha remarcat que un govern del PP i Vox "representa el contrari" al model dels republicans.
D'altra banda, la secretària general d'ERC ha apuntat que la situació de la política espanyola és "especialment preocupant" després de l'entrada de l'exministre José Luis Ábalos a la presó. En aquesta línia, ha advertit que si la crisi al PSOE i al govern espanyol "escala més", serà "molt difícil" que la legislatura espanyola pugui continuar.
En qualsevol cas, Alamany ha assegurat que, mentre això no passi, els republicans seguiran "aprofitant tot el temps que hi hagi" per garantir que els compromisos que va adquirir el PSOE es compleixen.
D’altra banda, amb relació a la crisi oberta a Collserola amb la pesta porcina, Alamany ha reclamat al Govern de la Generalitat “que es posi les piles, que no trigui tant com va trigar amb les vacunes de les vaques, que cada dia compta i el que ha de fer és evitar que aquest brot s’estengui”. Així mateix, ha instat l’Executiu a “treballar la confiança dels mercats exteriors en aquest sector, que és molt important en l’economia de Catalunya”.
Assemblea de Dones d'ERC
Alamany ha fet aquestes declaracions durant l'Assemblea Nacional de Dones d'ERC. En aquesta reunió, que s'ha celebrat a Caldes de Montbui, s'ha renovat la Mesa de l'òrgan. Arran dels canvis, Meius Ferrés ha deixat de ser la presidenta de l'Assemblea i ha estat rellevada per Meritxell Benedí, que a partir d'ara ocuparà el càrrec.